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۶ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

معاون میراث فرهنگی مازندران:

رونق گردشگری مزرعه از شاخه های بومگردی است

رونق گردشگری مزرعه از شاخه های بومگردی است

تنکابن - معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران رونق گردشگری مزارع را یکی از شاخه های بومگردی برای جلب گردشگر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسنی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح طرح بومگردی به مناسبت هفته گردشگری در تنکابن گفت: اقامتگاههای بوم گردی در واقع یک معیشت جایگزین در کنار کشاورزی برا ی روستاییان به شمار آمده و با وجود ظرفیت خوبی مانند باغات چای ، مرکبات و کیوی که در شهرستان تنکابن وجود دارد، رونق مزارع گردشگری یکی از شاخه های بوم گردی خواهد بود.

وی افزود: با توجه به روی آوردن قشر جوان به صنعت بوم گردی می توان گفت که مهاجرت معکوس دیگر یک شعار نبوده و در حال اتفاق افتادن است.

حسنی  با بیان اینکه حضور بانوان در این صنعت نیز قابل توجه است، اضافه کرد: در کنار صنعت بومگردی، نگاهمان به سمت احیای غذاهای بومی، صنایع دستی و آیین ها و بازی ها و .. به عنوان مواریث فرهنگی است.

کد مطلب 4414979

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