رونق گردشگری مزرعه از شاخه های بومگردی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسنی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح طرح بومگردی به مناسبت هفته گردشگری در تنکابن گفت: اقامتگاههای بوم گردی در واقع یک معیشت جایگزین در کنار کشاورزی برا ی روستاییان به شمار آمده و با وجود ظرفیت خوبی مانند باغات چای ، مرکبات و کیوی که در شهرستان تنکابن وجود دارد، رونق مزارع گردشگری یکی از شاخه های بوم گردی خواهد بود.

وی افزود: با توجه به روی آوردن قشر جوان به صنعت بوم گردی می توان گفت که مهاجرت معکوس دیگر یک شعار نبوده و در حال اتفاق افتادن است.

حسنی با بیان اینکه حضور بانوان در این صنعت نیز قابل توجه است، اضافه کرد: در کنار صنعت بومگردی، نگاهمان به سمت احیای غذاهای بومی، صنایع دستی و آیین ها و بازی ها و .. به عنوان مواریث فرهنگی است.