تلاش کشورهای اسلامی برای کاهش خشونت های فرقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در شماره امروز خود به تحلیل تلاش سران کشورهای اسلامی در روزهای اخیر برای کاهش خشونت ها در میان فرقه های مختلف اسلامی پرداخته است.

به گزارش این روزنامه، گفتگوهای ایران و عربستان در هفته گذشته و دعوت پادشاه عربستان ازتمام مسلمانان برای آرامش همگی گویای این مطلب است که کشورهای اسلامی نیز نگران افزایش سطح خشونت های قومی میان مسلمانان هستند.

این روزنامه در ادامه به تلاش های ایران و سایر کشورهای مسلمان برای کاهش اختلافات شیعه و سنی پرداخت و نوشت : در حالی که کشورهای مسلمان در تلاش برای کاهش اختلافات گروههای مختلف مسلمان هستند؛ اقدامات آمریکا در عراق می تواند موجب دامن زدن بیشتر به این اختلاف ها شود.

به نوشته این روزنامه رهبران گروههای مختلف مسلمان در کشورهای مصر، قطر و عراق در هفته گذشته تلاش کرده اند تا مسلمانان را به آرامش دعوت کنند و وحدتی دایمی در میان آنها برقرار کنند.

این مقاله در ادامه می نویسد: تمام رهبران مسلمان، درگیریهای گروههای شیعه و سنی در کشورهایی مانند عراق و لبنان را محکوم کرده و معتقدند درگیری گروههای شیعه و سنی در عراق فقط سبب افزایش سطح ناآرامی ها در این کشور می شود.

به نوشته این روزنامه، برگزاری کنفرانس اضطراری در هفته گذشته در دوحه نیز به هین منظور برگزار شد و مهمترین هدف از برگزاری این کنفرانس یافتن راهی برای کاهش خشونت ها در کشورهای مسلمان بود.

در همین رابطه عیسی المانی، دانشجوی مسلمان دانشگاه قطر، اعلام داشت: مهمترین نتیجه ای که در این کنفرانس به دست آمد این بود که حضرت محمد( ص) و خاندان وی مورد احترام تمام مسلمانان هستند و بی احترامی به این اشخاص در فرقه های مختلف مسلمان جایی ندارد.