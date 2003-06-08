حجتالاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در ديدار با سيد مقتدي صدر و تني چند از علماي حوزه نجف با تاكيد بر ضرورت حفظ و تقويت وحدت و همكاري بيشتر ميان شيعيان و مبارزان مسلمان عراقي به ويژه مجلس اعلاي عراق اظهار داشت: اميدواريم همه علما و مبارزان مسلمان با تدبير و هوشياري در جهت هدايت امور به سمت مصالح و منافع ملت عراق و كاهش توطئههاي دشمنان داخلي و خارجي با حفظ وحدت و يكپارچگي با يكديگر همكاري كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر ، حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشيخص مصلحت نظام با ضروري خواندن بازگشت هر چه سريعتر نظم و ثبات به عراق و توجه به مسايل معنوي و نيازهاي مردم تاكيد كرد: بايد اداره امور عراق به مردم اين كشور واگذار شود و نبايد با احساسي عمل كردن در مقطع حساس كنوني، بهانه دست دشمنان بدهيم.
آقاي هاشمي رفسنجاني سياستهاي آمريكا در منطقهي خاورميانه به ويژه در عراق را بسيار اشتباه و داراي تبعات بسيار منفي دانست و گفت: آمريكاييها اگر بخواهند دولت غيرمردمي و وابسته به خود را در عراق روي كار آورند، قطعا با مشكلات بسيار زيادي روبرو خواهند شد كه آثار و تبعات آن براي كل جهان زيان بار خواهد بود.
در ابتداي اين ديدار سيد مقتدي صدر، از مبارزين و روحانيون با نفوذ حوزه نجف و امام جمعه مسجد كوفه گزارشي از آخرين تحولات عراق و اهداف آمريكا در اشغال عراق را به اطلاع رساند.
حجتالاسلام سيد مقتدي صدر، داماد شهيد سيدمحمد باقر صدر و نماينده تام الاختيار آيتالله كاظم حائري شيرازي ميباشد كه به اتفاق تني چند از علماي حوزه علميه نجف به مناسبت گرامي داشت چهاردهمين سال ارتحال امام خميني (ره) در ايران به سر ميبرند.
علماي نجف با گرامي داشت ياد و خاطره امام خميني (ره) تلاشهاي خستگي ناپذير ايشان در مبارزه با استعمارگران را الگوي مناسبي براي مسلمانان جهان دانستند.
هاشمي رفسنجاني در ديدار سيد مقتدي صدر :
اداره امور عراق بايد به مردم اين كشور واگذار شود
خبرگزاري مهر ـ امريكائي ها اگر بخواهند دولت غير مردمي و وابسته به خود را در عراق روي كار اورند با مشكلات بسيار زيادي روبرو خواهند شد
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