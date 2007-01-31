رضایت مردم از سامانه 137 نگاه خوشبینانه به افزایش تماس ها است

دکتر محمد رضا بمانیان شهردار منطقه یک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد سامانه 137 را باعث کاهش درخواست ملاقات مردمی با شهرداران دانست و گفت : این سامانه علاوه بر این باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم شده است.

وی افزایش میزان تماس با سامانه 137 یک منطقه را دلیل قطعی بر فعالیت و یا عدم فعالیت آن منطقه ندانست و افزود: هدف ارزیابی فعالیت شهرداری ها باید بر کیفیت کارهای انجام شده باشد و کمیت تماس ها نمی تواند بازگو کننده کل واقعیت باشد.

شهردار منطقه یک تهران با اعلام اینکه در بودجه سال 86 یکی از منابع بودجه نویسی پیام های 137 است گفت : سمت گیری بودجه سال آینده جهت برطرف کردن نیازهای مطرح شده در پیام های 137 است.

وی در ادامه با توجه به محدودیت بودجه مناطق افزود: جهت گیری بودجه در سال آینده در این منطقه با توجه به تماس های مردمی به سمت آسفالت خیابان ها و رفع مشکل تردد مردم است.