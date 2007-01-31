10 مجوز صادرات سیمان ظرف 55 روز اخیر صادر شد

مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگارمهر درخصوص اجرایی شدن طرح جامع صادرات سیمان ، گفت: وزارت بازرگانی براساس این طرح تاکنون 10 مجوز صادرات سیمان صادر کرده است.

محمدرضا مس فروش افزود: وزارت بازرگانی براساس فرمول تهیه شده میزان سهمیه صادراتی واحدهای سیمانی را تعیین و به آنها مجوز صادرات اعطا کرده است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین منابع تامین اعتبار پروژه‌های سیمانی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با حضور 7 بانک تجاری و با مسئولیت بانک سپه تشکیل شد.

مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: درکارگروه ویژه تامین منابع اعتبار 200 میلیارد تومانی به 24 طرح سیمانی مطرح شد که رویکرد بانک ها نسبت به این امر مثبت بود.

به گفته وی، از 24 طرح مورد نظر 22 طرح مورد موافقت بانک ها برای تامین اعتباری با 14 درصد قرار گرفتند و 2 طرح باقی مانده دردست بررسی است.

مس فروش افزود: درکارگروه ویِژه، بانک ها بر ایجاد خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی برای اتمام واحدهای سیمانی غیر از 24 طرح سیمانی تاکید داشتند.