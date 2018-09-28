دروغگویی در DNA نخست وزیر رژیم صهیونیستی است

نتانیاهو با نمایش چند قطعه عکس که از نقشه گوگل گرفته است ادعا می کند که تاسیسات هسته ای جدیدی در ایران کشف کرده که این مبین آن است که دروغگویی در DNA این مقام ارشد صهیونیستی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در سازمان ملل متحد پنجشنبه پنجم مهر ماه در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مذاکرات عمومی مقامات ارشد و در پاسخ به تکرار ادعاهای واهی کشف مراکز هسته ای جدید از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در فرصت طلبی و گمراه کردن افکار عمومی دارد و در این راستا این رژیم با خبرسازی، انحراف اذهان عمومی از رفتار غیر انسانی و سبوعیت این رژیم علیه مردم فلسطین را دنبال می کند.

وی ضمن اشاره به اینکه این رژیم منشا بی ثباتی و بحران در منطقه است، افزود: فلسفه بافی نتانیاهو موید تمایلات ناخوداگاه و غیر ارادی نخست وزیر در دروغگویی و تحریف واقعیت است و عمدتا با هدف انحراف توجهات از وحشیگری ذاتی این رژیم علیه مردم فلسطین صورت می گیرد.

نماینده ایران در سازمان ملل ادامه داد: اسرائیل زندانبان غزه بعنوان بزرگترین زندان جهان است. این رژیم غیر دموکراتیک که توسط مقامات فاسد مدیریت می شود وانمود می کند که پیشرو است در حالی که حاکمیتی مرتجع می باشد که رویکردهای نژادی و مذهبی شبیه به داعش دارد. ادعای رژیم صهیونیستی شبیه اقدامات رژیم نازی است که دنیا را به ویرانی کشاند. این دستگاه نژادپرست دموکراسی را به استهزاء گرفته است.

نماینده ایران اضافه کرد: رژیم صهیونیستی تمامی اهداف، اصول، رویه های و سیاست های سازمان ملل را نادیده می گیرد و در مقابل قطعنامه های سازمان ملل می ایستد و از مجمع عمومی سوء استفاده می کند. این رژیم تاکنون ۳۰۰ قطعنامه در مورد سلاح های کشتار جمعی، تخریب و کشتار جمعی تا منطقه عاری از سلاح جمعی در خاورمیانه را نقض کرده است. این رژیم تاکنون صرفا ۲۵۵ قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده که آخرین آن قطعنامه ۲۳۳۴ در مورد خاتمه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی بوده است. تاکنون آمریکا ۴۴ بار از حق وتو برای حفاظت از اسرائیل در ارتباط با تصویب قطعنامه های علیه این رژیم استفاده کرده است.

نماینده ایران تصریح کرد: نتانیاهو با نمایش چند قطعه عکس که از نقشه گوگل گرفته است ادعا می کند که تاسیسات هسته ای جدیدی در ایران کشف کرده که این خود دروغی بزرگ و مبین آن است که دروغگویی در دی.ان.ای این مقام ارشد صهیونیستی وجود دارد.

وی تاکید کرد: به جای تولید خبر جعلی این رژیم غاصب باید از تهدید به توسل از سلاح هسته ای احتراز کند. شورای امنیت قویا باید تهدید رژیم صهیونیستی به توسل به استفاده از سلاح هسته ای را محکوم کند.

نماینده ایران تاکید کرد که بر تحرکات جنایت کارانه این رژیم اشراف داریم و زمان آن که به کشورهای همسایه با برخورداری از مصونیت ضربه بزند گذشته است.