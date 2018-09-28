شهدا اقتدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسینیان در جمع مردم دامغان همزمان با شامگاه آدینه، ضمن بیان اینکه شهیدان زنده هستند و نزد خداوند روزی میخورند و بر همه اعمال و رفتار ما ناظر هستند، تأکید کرد: برگزاری یادواره شهدا یاد و خاطره ایشان را در جامعه زنده میکند و شهدا چگونه زیستن وزندگی کردن را به همه ما آموختند و ما وظیفهداریم راه، سیره و روش آنها را در سرلوحه زندگی قرار دهیم.
وی اظهار داشت: صبر، مقاومت، ایثار و فداکاری از ویژگیهای ممتاز شهدا بوده که از نهضت کربلا و اباعبدالله الحسین (ع) گرفته شد و شهدای ما این راه را ادامه دادند.
اقتدار ایران به برکت خون شهدا
امامجمعه دامغان اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ منطقهای از اقتدار بالایی برخوردار است که وجود آن به برکت خونهای پاک شهدا است.
حسینیان تصریح کرد: دامغان در دوران طلایی دفاع مقدس ۶۵۰ شهید، یک هزار و ۶۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد و ۱۶ هزار رزمنده و بسیجی در عملیات کوچک و بزرگ حضوری فعال داشتند.
نظر شما