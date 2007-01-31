به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه ابلاغی ، عیدی کلیه مدیران بایستی با کارمندان برابر بوده و پرداخت هرنوع مبلغی تحت عنوان پاداش ، عیدی و غیره بجز مبلغ تعیین شده از سوی دولت (175 هزار تومان ) غیر قانونی خواهد بود .
همچنین کلیه وزارتخانهها ، سازمانها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ، نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه مجازند به کارکنان خود (رسمی ، ثابت ، پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و موقت ) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند ، مبلغ ثابت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (1.750.000 ) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1385 به عنوان پاداش آخر سال ( عیدی ) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی موضوع بند (14) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره 11339/ت34802 هـ مورخ 9/2/85 پرداخت نمایند.
براساس تبصره 2 این مصوبه نیز پرداخت پاداش پایان سال ( عیدی ) موضوع این بند به مستخدمان پیمانی ، خرید خدمت ، قرار دادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند ، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1385 خواهد بود.
همچنین میزان پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی ) کلیه بازنشستگان ، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمات متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ یک میلیون هفتصد و پنجاه هزار (1.750.000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی ، قابل پرداخت می باشد.
خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه ، تمام وقت محسوب شده و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود .
شهرداریهای سراسر کشور نیز مجازند پاداش آخر سال 1385 ( عیدی ) کارکنان شاغل ، بازنشسته ، مستمری بگیر ، وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه ، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند .
براساس بند 5 این مصوبه کلیه شرکتهای دولتی ، سازمانها و موسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و موسسات تابع آن ، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمان های تابع آن ، نهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی ، می توانند پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بندهای (1) و(2) این تصویب نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود ، پرداخت نمایند . پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ، ممنوع می باشد.
این مصوبه یازدهم بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است .
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