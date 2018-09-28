افزایش شمار مسمومان الکلی در کرج به ۲۵ نفر/سه نفر فوت شدند

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد مسمومان الکلی که از روز دوم مهرماه تا به امروز به‌مرور به مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند به ۲۵ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: سه نفر از مراجعه‌کنندگان آقای ۲۹، ۴۰ و ۴۸ سال بودند در اثر شدت مسمومیت و نارسایی‌های ایجادشده جان باختند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز گفت: سه نفر بعد از بررسی و درمان ترخیص و دو نفر نیز تحت نظر اورژانس هستند.

بابایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ نفر در بیمارستان بستری هستند که از این میان ۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه و ۹ نفر نیز در حال دیالیز و درمان هستند.

وی با اشاره به اینکه پنج از مصرف‌کنندگان الکل متانول که دچار مسمومیت شده‌اند، خانم هستند، گفت: میانگین سنی مسمومان حدود ۳۲ سال است و در این میان یک نوجوان پسر ۱۵ ساله نیز وجود دارد.