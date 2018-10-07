جان شهروندان فدای نبود ایمنی/نظارت شهرداری برپیمانکاران بیشتر شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: خبر تصادف ساعت سه و ۱۵ دقیقه زیرگذر ناهار خوران گرگان را کمتر کسی هست که نشنیده باشد. حادثه ای تلخ که جان چهار جوان گرگانی را گرفت.

این حادثه بین یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه کامیون باری حمل آب مربوط به شهرداری گرگان در زیرگذر دخانیات صورت گرفت.

سرهنگ ایوب شرافتی، رئیس پلیس راهور استان گلستان در روز حادثه که بیش از یک ماه از آن گذشته به خبرنگار مهر گفت که در این تصادف متأسفانه چهار نفر فوت کردند.

وی در آن زمان با بیان این‌که علت حادثه در دست بررسی است، گفت که شواهد حاکی است که عدم مهارت و کنترل از سوی راننده پژو دلیل این اتفاق بوده است.

بعد از روز حادثه سخنانی مبنی بر این‌که ماشین پیمانکار خدمات شهری شهرداری گرگان کاربری تانکر نداشته یا ساعت شستشو مناسب نبوده، مطرح شد.

محل حادثه که در بلوار ناهارخوران و در ورودی زیرگذر دخانیات قرار دارد در منطقه یک شهرداری واقع شده و زیر نظر پیمانکار منطقه یک است. این پیمانکار از تاریخ یک مرداد ۹۷ کار خود را شروع کرده و آن‌ها در ابتدای کار خود بودند.

پیمانکار خدمات شهری ۵۰ درصد مقصر حادثه است

برای اطلاع از نتیجه کارشناسی حادثه با رئیس پلیس راهور گرگان گفتگو کردیم، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی به خبرنگار مهر گفت: کارشناس ما ۵۰ درصد پژو را به علت نداشتن گواهینامه و مهارت کافی و سرعت زیاد و ۵۰ درصد پیمانکار خدمات شهری شهرداری گرگان را به علت عدم رعایت نکات ایمنی حین کار مقصر شناخته است.

چند سؤال مطرح است، خودرویی که برای این کار استفاده شده خودروی مجاز بوده است یا خیر؟ زمان اجرای این کار مناسب بوده است

مهاجر بسطامی گفت: تغییر کاربری در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا اگر به جای این ماشین، خودروی دیگری هم بود، این اتفاق می‌افتاد.

پیمانکار خدمات شهری باید قبل از شروع به کار تجهیز کارگاه کند، یعنی قبل از شروع کار باید همه موارد که شامل نیروی انسانی و ماشین آلات خدمات شهری است را تجهیز کرده و کارشناسان شهرداری از آن بازدید کنند.

در همین زمینه و برای آگاهی از کارهایی که پیمانکار ملزم به رعایت آن‌ها است با کارشناس ارشد مدیریت شهری گفتگو کردیم؛ احمدرضا باستانی به خبرنگار مهر گفت: بعد از شرکت پیمانکار در مناقصه، کمیسیونی در شهرداری و سپس خود شهردار باید برنده را تأیید کند و بعد از آن پرونده مناقصه به کمیسیون مالی و اداری شورای شهر رفته که اگر تأیید شد به صحن برود ولی گویا این مناقصه به کمیسیون مالی و اداری نرفته و مستقیماً در شورای شهر تأیید و سپس به فرمانداری اعلام شده است.

شروع به کار قبل از تشکیل کمیته تطبیق

باستانی افزود: شواهد حاکی از این است که قبل از تشکیل کمیته تطبیق در فرمانداری، شهرداری شروع به کار را به پیمانکار ابلاغ کرده است.

وی به شب حادثه گریزی زد و توضیح داد: در شب حادثه نماینده پیمانکار شب و سر کارگر مشغول شستشو و چند کارگر هم در جلوتر مشغول جارو زدن بودند و دو پرچم زن هم از آن‌ها مراقبت می‌کردند.

باستانی تصریح کرد: پژو پارس با سرعت به محل نزدیک می‌شود و پرچم زن‌ها به آن هشدار می‌دهند اما راننده متوجه نمی‌شود و به کسانی که مشغول شستشو بودند، برخورد می‌کند.

وی اظهار کرد: حال چند سؤال مطرح است، خودرویی که برای این کار استفاده شده خودروی مجاز بوده است یا خیر؟ زمان اجرای این کار مناسب بوده است؟

کار شب اتفاقات را تشدید می‌کند

باستانی بیان کرد: زمان اجرای این کار روزهای تعطیل است، شب از نظر وضعیت کار و ایمنی مناسب نیست و اتفاقات را تشدید می‌کند.

وی تصریح کرد: ماشینی که استفاده شده تانکر نیست بلکه کامیون تانکردار است. تانکر خودرویی است با شرایط خاص خود اما کامیون تانکردار یعنی کامیون باری که بر روی آن تانک نصب شده است.

باستانی افزود: این خودرو باید متناسب با اجرای طرح تغییر یافته و از مراجع ذی‌صلاح مجوزهای لازم را هم برای تغییر کاربری کسب کند.

وی تأکید کرد: در اصل برای این کار باید از نیسان واتر جت استفاده می‌شد و این در قرارداد خدمات شهری آمده است. نیسان واترجت سبک‌تر بوده و علائم ایمنی گسترده‌تری دارد.

باستانی گفت: اگر می‌خواست این کار در شب اتفاق بیفتد دستورالعمل خاص خود را دارد، باید خط نگهدار گذاشت و ۱۵۰ متر جلوتر از آن علائم ترافیکی قرار داد تا کسی که از دور می‌آید، متوجه شود.

باستانی افزود: کامیون تانکردار مجاز نیست که در وسط خیابان بایستد و شستشو و آبیاری انجام دهد. مسأله بیمه این حادثه هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد است که آیا حق بیمه به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟

وی بیان کرد: هنگام بازدید، پلیس برای معاینه فنی به کارت ماشین نگاه می‌کنند اما وقتی کاربری تغییر می‌کند معاینه فنی غیرمجاز می‌شود.

رأی قطعی نشده است

موسی‌الرضا صفری، معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان هم درصد تخلف اعلام شده توسط پلیس را تأیید کرد و به خبرنگار مهر گفت: پلیس ۵۰ درصد پیمانکار شهرداری و ۵۰ درصد راننده پژو را مقصر دانسته ولی هنوز رأی قطعی نشده است زیرا پیمانکار به رأی اعتراض دارد.

وی گفت: کاربری ماشین تانکر نبوده ولی روی کامیون تانکر سوار بوده است، اما نوع ماشین در این سانحه نقشی نداشته است.

در حالی که کارشناسان به تغییر کاربری ماشین پیمانکار و ساعت کار کارگران ایراد می‌گیرند اما حمیدرضا برادران، مدیرعامل شرکت پیمانکار خدمات شهری منطقه یک شهرداری گرگان، عقیده دیگری دارد.

طبق دستور شورای ترافیک شهر کار می‌کنیم

برادران به اظهار نظراتی که در مورد ممنوعیت کار در شب مطرح شده، چنین واکنش نشان داد: ما بنابر دستور شورای ترافیک شهر کار می‌کنیم و هر طوری که بخواهیم نمی‌توانیم رفتار کنیم.

وی افزود: دستور کاری در ایران و کلان‌شهرها است که فعالیت‌های خدماتی از جمله جمع‌آوری زباله، شستشوی خیابان‌ها و علائم ترافیکی و غیره در شب انجام ‌شود زیرا انجام این عمل در روز محدودیت دارد.

هر شب کار شستشو انجام می‌شود و اگر کسی می‌گوید که در روز تعطیل باید این کار را کرد نظافت شهر به هم خواهد ریخت برادران توضیح داد: شستشو در روز ترافیک ایجاد می‌کند و دیگر این‌که ما با انواع مواد شوینده سر و کار داریم و این کار باعث می‌شود مردم اذیت ‌شوند، پس ترجیحاً فعالیت ما از نیمه‌های شب شروع می‌شود و این کار اجتناب‌ناپذیر است.

وی تأکید کرد: فعالیت در شب در دفترچه پیمان هم آمده است؛ در آبیاری فضای سبز این عمل فصلی است ولی در خدمات شهری قانوناً در شب است و اگر کسی بخواهد جداول و دیواره‌ها را شستشو دهد جز این‌که از ساعت سه صبح به بعد این کار را انجام دهد، چاره دیگری ندارد.

برادران گفت: ما هر شب این کار را انجام می‌دهیم و اگر کسی می‌گوید که در روز تعطیل باید این کار را کرد نظافت شهر به هم می‌ریزد.

علائم ترافیکی حین انجام کار

وی تصریح کرد: اتفاقی که پیش آمده انگیزه‌های من پیمانکار تا مدیر اجرایی و مدیر و سرکارگر من را گرفته زیرا ما امنیت شغلی نداریم و پلیس راهور هم مسئول عملیات اجرایی را به دلیل اجرا نکردن نکات ایمنی و ناقص بودن علائم هشداردهنده ۵۰ درصد مقصر دانسته است.

برادران تأکید کرد: در زمان شروع به کار مسیر با علائم ترافیکی بسته شده و از ۱۵۰ متر جلوتر ۲۵ عدد کله‌قندی گذاشتند و دو پرچم‌دار با دستگاه الکترونیکی با فاصله از کامیون ایستادند، این یعنی نیروی خدماتی در حال فعالیت است حال اگر راننده‌ای با حرکات نمایشی و با سرعت غیرمجاز و در حالی که حالت عادی و حتی گواهینامه ندارد به آن‌ها برخورد کند، آیا نوع کاربری در سانحه تأثیر دارد؟

موارد ایمنی منبع آب رعایت شده بود

برادران در خصوص تغییر کاربری توضیح داد: تانکری که پشت ماشین قرار دارد مجهز به چراغ آمبولانسی بوده و نوار خطر و دو چراغ گردان دارد و به عنوان منبع آب از ۲۰۰ متری دیده می‌شود حال این‌که در کارت نوشته شده باشد تانکر آب یا باری تأثیری در دید طرف ندارد.

وی افزود: تانکری که ما در سطح شهر از آن استفاده می‌کنیم باید کاربری تانکر داشته و مخصوص این کار باشد که برای پیمانکارانی که تانکرهای زیادی دارند و برخی از آن‌ها استیجاری هستند نمی‌صرفد که آن را تغییر کاربری دهند زیرا آن‌ها به صورت فصلی کار می‌کنند. طبق قانون شما می‌توانید پشت کامیون باری، تانکر گذاشته و در کنارش محافظ قرار دهید و با رعایت علائم ترافیکی از آن استفاده کنید که ما هم به همین شیوه از آن استفاده ‌کردیم

برادران گفت: تغییر کاربری برای راننده‌ای که هر روز یک چیز بار می‌زند سخت است، برای تغییر باید ماشین را شاسی کرده و در نمایندگی تانک مخصوص گذاشت و کارت ماشین هم عوض شود.

وی بیان کرد: در تمام شهرهای کشور از همین ماشین‌ها برای خدمات شهری استفاده می‌کنند و ممکن است از هر ۲۰ کامیون دو عدد کاربری تانکر داشته باشد.

برادران اضافه کرد: طبق قانون شما می‌توانید پشت کامیون باری، تانکر گذاشته و در کنارش محافظ قرار دهید و با رعایت علائم ترافیکی از آن استفاده کنید که ما هم به همین شیوه از آن استفاده ‌کردیم.

۲ تا از بهترین نیروهای من از کار افتادند

وی اظهار کرد: راننده پژو به چهار نفر برخورد کرده و دو تا از بهترین نیروهای من را مصدوم کرده، آیا نسبت به آن‌ها ۱۰۰ درصد مقصر نیست؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟

برادران افزود: اگر من ۵۰ درصد مقصر باشم کسی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کند چند درصد مقصر است؟ بهترین نیروهای من اکنون حاضر نیستند شب کار کنند، من با چه انگیزه‌ای کار کنم؟ گناه کارگر که بی‌دلیل از کار افتاده، چیست؟ کارگران در نیمه‌های شب در سرما و گرما زحمت می‌کشند و پشت و پناهی ندارند.

برادران گفت: پلیس کامیون‌های تانکردار را جمع می‌کند، برای تغییر کاربری ۱۵ میلیون تومان باید هزینه کرد، آیا یک راننده که ماهی دو میلیون تومان دستمزد می‌گیرد می‌تواند آن را انجام دهد.

وی در خصوص بیمه اظهار کرد: اگر ماشین را مقصر می‌گرفتند بیمه ماشین مطرح می‌شد اما اکنون مسئول عملیات اجرایی مقصر شناخته شده و پروژه در قبال حوادث شخص ثالث بیمه دارد. حال در ماه حرام یک میلیارد تومان هزینه روی گردن من است و اعلام می کنم که کارشناسی این کار عادلانه نبود.

در اثر عدم رعایت نکات ایمنی حادثه‌ای تلخ رخ داده و در مقصر بودن راننده خودروی سواری شکی نیست اما باید دید آیا استانداردهای لازم در تجهیزات پیمانکار رعایت شده است و باید اندیشید که چگونه باید جلوی این حوادث را گرفت.