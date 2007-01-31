کنفرانس برلین فرصت ارزشمندی برای تسریع در بهبود اوضاع افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در ادامه نوشت :"رنگین دادفر سپنتا " وزیر امورخارجه‌ افغانستان در سخنانی در کنفرانس برلین با تاکید بر ضرورت همکاری کشورهای همسایه به بهبود وضعیت این کشور خاطر نشان کرد که برخی از کشورها تداوم بی ثباتی در افغانستان را در جهت منافع خود قلمداد کرده و گامی در مسیر بهسازی این کشور بر نمی دارند .

استاندارد افزود : بررسی ها نشان داده که اعضای گروه طالبان درصدند تا از فصل آینده حمله به نیروهای مستقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را در برنامه خود بگنجانند که این امر سبب نگرانی مقامهای و مردم این کشور را فراهم آورده است .

مقامهای ناتو نیز با توجه به این امر خواستار دریافت پاره ای امکانات و تجهیزات نظامی از آلمان شده اند که برلین نیز قرار است در این جهت چند فروند هواپیمای جنگی در اختیار این سازمان قرار دهد .

این روزنامه اتریشی با اشاره به سخنان " فرانک - والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان در مراسم گشایش کنفرانس برلین نوشت : با وجود مشکلات و معضلات فراوان در افغانستان که بخشی ازآنها از سوی گروههای تروریستی صورت می گیرد بازسازی در این کشور به روند خود ادامه داده و اختلالی در آن ایجاد نشده است .

اکنون به نظر می رسد با توجه به اینکه قرار است در این کنفرانس دو روزه آمار کمکهای گذشته به بهبود شرایط افغانستان منتشر شود؛ برنامه منسجمی نیز از برنامه های آتی برای برقراری ثبات در این کشور ارائه شود .

استاندارد با اشاره به حضور پررنگ اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در کنفرانس برلین نوشت : کنفرانس برلین فرصت مناسبی برای ایجاد چرخش در وضعیت کنونی افغانستان بوده و به روند تامین ثبات و صلح در این کشور سرعت ببخشد .

کنفرانس مذکور از روز گذشته و به مدت دو روز در برلین آغاز به کار کرده است .