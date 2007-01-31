سرانجام اساسنامه شرکت ملی نفت در ابهام / نمایندگان مجلس: تاخیر در ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بند "ه" تبصره 11 قانون بودجه سال 85 دولت را مکلف کرده بود تا اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی را تا پایان خردادماه سال 85 با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم کند تا بدین ترتیب این شرکت ها طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره شوند. این در حالی است که کمتر از 50 روز به پایان سال 85 باقی مانده اما هنوز تکلیف اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت مشخص نشده است. نامه نگاری‌ها درباره اساسنامه شرکت ملی نفت نیز نتیجه نداده است، زیرا رئیس دیوان کل محاسبات کشور در تاریخ 23 آذرماه سال 85 طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری این مهم که از سال 58 تاکنون درباره تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت اقدامی عملی صورت نگرفته، خواستار تنظیم و تصویب اساسنامه شده بود، اما چنین درخواستی تاکنون محقق نشده است. البته به‌دنبال این نامه نگاری‌ها بود که وزیر نفت در تاریخ 23 آذرماه سال جاری اعلام کرد که اساسنامه این شرکت ها تا 10 روز آینده به مجلس ارایه می شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همچنان اساسنامه در کمیته‌های کارشناسی دولت قرار دارد. در همین حال، با توجه به این که از زمان تاریخ اعلام شده از سوی وزیر نفت درباره تقدیم اساسنامه شرکت های تابعه مدت زیادی می گذرد، خبرنگار مهر آخرین وضعیت این طرح را از مسئولان شرکت ملی نفت و نمایندگان مجلس جویا شده است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره آخرین وضعیت اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت به خبرنگار مهر گفت : اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران تهیه شده و مراحل نهایی خود را در دولت می گذراند. مصطفی زین الدین تصریح کرد: اصلاحات لازم بر روی این اساسنامه صورت گرفت و قرار بود همراه با بودجه سال 86 به مجلس ارایه شود. وی درپاسخ به این سئوال که آیا پس از انجام اصلاحات، تغییرات زیادی بر روی این اساسنامه صورت گرفته است، گفت : تغییر چندانی نداشته است اما باید در انتظار تصمیم نمایندگان خانه ملت بود. در این میان، حمید رضا حاج بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر گفت : اساسنامه 4 شرکت تابع وزارت نفت باید برای سال 86 به تصویب می رسید اما هنوز این طرح به مجلس تقدیم نشده است.

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی به عنوان تحویل گیرنده اساسنامه‌های جدید برای بررسی در این باره به مهر گفت : هنوز اساسنامه به مجلس داده نشده اما آخرین اخبار حاکی از اتمام کار آن در دولت است. به گفته محمد باقر بهرامی ، تغییر ساختار جدید شرکت ملی نفت باید همراه با بودجه تقدیم مجلس می شد که متاسفانه سرانجام آن تاکنون مشخص نشده است.

این در حالی است که رئیس کمیسیون انرژی نیز با اشاره این که تقدیم اساسنامه جدید شرکت نفت 6 ماه تاخیر دارد، گفت : فرصت دولت نیز برای بررسی اساسنامه جدید به پایان رسیده است و باید هر چه زودتر به مجلس ارایه شود .

کمال دانشیار درباره اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران گفت : نکته قابل توجه این است که در دولت‌های آقایان میرحسین موسوی ، هاشمی رفسنجانی و خاتمی این نکته مورد توجه قرار گرفت که با اساسنامه شرکت ملی نفت ایران باید برخورد منطقی صورت گیرد و نباید تغییر کند.

وی تصریح کرد : در دولت جدید نیز همه کارشناسان و مسئولان اعتقاد به عدم تغییر این اساسنامه دارند اما عده ای از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر تغییر آن اصرار دارند .

دانشیار تصریح کرد : قطعا اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باعث کاهش اختیارات شرکت ملی نفت می شود و کاهش اختیارات نیز منجر به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت می شود . وی در ادامه تاکید کرد : درنتیجه باید گفت با اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باید منطقی برخورد کرد .

وی در ادامه سخنان خود توضیح داد : ارزش نفت وگاز استخراجی شرکت ملی نفت ایران از درون زمین در سال جاری 120 میلیارد دلار است که نصف آن به خزانه و نصف دیگر نیز درکشور به مصرف می رسد .

به گفته وی، شرکتی که سالانه 120 میلیارد دلار فقط ارزش نفت و گاز استخراجیش است باید دارای قانون خاصی باشد تا در قالب آن هیئت مدیره و مسئولان آن شرکت بتوانند با اختیارات کامل به فعالیت بپردازند .