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۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۴

معاون وزیر دفاع تاکید کرد:

نقطه‌ضعف های اقتصادی کشور زمینه‌ای برای عملیات روانی دشمن نشود

نقطه‌ضعف های اقتصادی کشور زمینه‌ای برای عملیات روانی دشمن نشود

همدان - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نباید اجازه دهیم نقطه‌ضعف‌های اقتصادی کشور زمینه‌ای برای عملیات روانی دشمن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی نیک در حاشیه برگزاری محفل تجلیل از خانواده شهدای شهر بهار که به همت مجمع فرماندهان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان بهار برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عوامل بنیادی در دفاع مقدس که در پیروزی رزمندگان اسلام و ملت ایران نقش داشت، فرهنگ عاشورایی فرهنگیان جهاد و شهادت بود.

وی بابیان اینکه این فرهنگ عاشورایی و فرهنگ جهاد و شهادت یک میراث فرهنگی است که همواره باید صیانت شده و نسل به نسل منتقل شود، گفت: فرهنگ جهاد و شهادت باید در افکار، عقاید، هنجارها، رفتارها و ساز و کارهای اجتماعی نهادینه شود.

فرهنگ جهاد و شهادت مبنای عمل و اراده و آمادگی و دفاع قرار گیرد

سردار رضا طلایی نیک بابیان اینکه فرهنگ جهاد و شهادت باید مبنای عمل و اراده و آمادگی و دفاع ما قرار گیرد، گفت: آنچه در کنار تجهیزات و تسلیحات سازمان رزم و امکانات مادی، همواره اصلی ترین نیروی برتری ما بوده و ما را به قدرت اول دفاعی و سیاسی در منطقه رسانده فرهنگ و تفکربسیجی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: تحریم های آمریکا بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ایران بگذارد اثرِ روانی و سیاسی دارد و عملیاتی روانی است که بعضا در بازارهای اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.

وی افزود: ظرفیت ها، امکانات، منابع داخلی و اقتصاد ما به گونه ای است که دوران و شرایط سخت تر از تحریم ها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و این شرایط سخت تر از گذشته نیست و باید عملیات روانی و اثر روانی تحریم ها مهار شود.

 سردار طلایی نیک با بیان اینکه موج ایجاد شده در فضای مجازی موجب دلگرمی دشمن می شود، گفت: امروز نیاز به هوشیاری و مراقبت داریم که نقطه ضعف های اقتصادی، زمینه ای برای عملیات روانی دشمن نشود.

دولت و مسئولین با تدابیر خود و اتکا به همکاری و همراهی مردم می توانند نقطه ضعف های اقتصادی را برطرف کنند سردار طلایی نیک اظهار داشت: دولت و مسئولین با تدابیر خود و اتکا به همکاری و همراهی مردم می توانند نقطه ضعف های اقتصادی را برطرف کنند تا زمینه ای برای عملیات روانی و موج آفرینی دشمن برای اختلال اقتصادی نباشد.

وی همچنین از رونمایی هواپیمای ساخت صنایع دفاعی کشور در روزهای آینده خبر داد و گفت: نخستین هواپیمای ساخت صنایع دفاعی با عنوان هواپیمای آتش نشان به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: این اقدام یکی دیگر از نشانه های رشد و پیشرفت صنعت دفاعی است که یک صنعت بومی محسوب می شود و می تواند در ظرفیت ها و عرصه های مختلف صنعت دفاعی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این هواپیمای آتش نشان هم در حوزه رزم و هم در حوزه های غیرنظامی کارایی دارد و برای امداد و نجات و خدمات رسانی در سوانح احتمالی قابل بهره برداری است.

کد مطلب 4415091

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