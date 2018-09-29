به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا طلایی نیک در حاشیه برگزاری محفل تجلیل از خانواده شهدای شهر بهار که به همت مجمع فرماندهان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان بهار برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عوامل بنیادی در دفاع مقدس که در پیروزی رزمندگان اسلام و ملت ایران نقش داشت، فرهنگ عاشورایی فرهنگیان جهاد و شهادت بود.

وی بابیان اینکه این فرهنگ عاشورایی و فرهنگ جهاد و شهادت یک میراث فرهنگی است که همواره باید صیانت شده و نسل به نسل منتقل شود، گفت: فرهنگ جهاد و شهادت باید در افکار، عقاید، هنجارها، رفتارها و ساز و کارهای اجتماعی نهادینه شود.

فرهنگ جهاد و شهادت مبنای عمل و اراده و آمادگی و دفاع قرار گیرد

سردار رضا طلایی نیک بابیان اینکه فرهنگ جهاد و شهادت باید مبنای عمل و اراده و آمادگی و دفاع ما قرار گیرد، گفت: آنچه در کنار تجهیزات و تسلیحات سازمان رزم و امکانات مادی، همواره اصلی ترین نیروی برتری ما بوده و ما را به قدرت اول دفاعی و سیاسی در منطقه رسانده فرهنگ و تفکربسیجی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: تحریم های آمریکا بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ایران بگذارد اثرِ روانی و سیاسی دارد و عملیاتی روانی است که بعضا در بازارهای اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.

وی افزود: ظرفیت ها، امکانات، منابع داخلی و اقتصاد ما به گونه ای است که دوران و شرایط سخت تر از تحریم ها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و این شرایط سخت تر از گذشته نیست و باید عملیات روانی و اثر روانی تحریم ها مهار شود.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه موج ایجاد شده در فضای مجازی موجب دلگرمی دشمن می شود، گفت: امروز نیاز به هوشیاری و مراقبت داریم که نقطه ضعف های اقتصادی، زمینه ای برای عملیات روانی دشمن نشود.

دولت و مسئولین با تدابیر خود و اتکا به همکاری و همراهی مردم می توانند نقطه ضعف های اقتصادی را برطرف کنند سردار طلایی نیک اظهار داشت: دولت و مسئولین با تدابیر خود و اتکا به همکاری و همراهی مردم می توانند نقطه ضعف های اقتصادی را برطرف کنند تا زمینه ای برای عملیات روانی و موج آفرینی دشمن برای اختلال اقتصادی نباشد.

وی همچنین از رونمایی هواپیمای ساخت صنایع دفاعی کشور در روزهای آینده خبر داد و گفت: نخستین هواپیمای ساخت صنایع دفاعی با عنوان هواپیمای آتش نشان به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: این اقدام یکی دیگر از نشانه های رشد و پیشرفت صنعت دفاعی است که یک صنعت بومی محسوب می شود و می تواند در ظرفیت ها و عرصه های مختلف صنعت دفاعی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این هواپیمای آتش نشان هم در حوزه رزم و هم در حوزه های غیرنظامی کارایی دارد و برای امداد و نجات و خدمات رسانی در سوانح احتمالی قابل بهره برداری است.