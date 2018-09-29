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۷ مهر ۱۳۹۷، ۸:۲۹

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

طرح شفافیت اموال مسئولان احیاگر اعتماد عمومی است

طرح شفافیت اموال مسئولان احیاگر اعتماد عمومی است

قزوین- رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت اموال مسئولان را اعتماد آفرین دانست.

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ ضمن استقبال از اجرای طرح شفافیت اموال مسئولان، این طرح را عامل ایجاد و جلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان دانست.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم تمام مسئولان بالاتر از رده مدیرکلی باید مشمول طرح شفافیت اموال شوند، تصریح کرد: تکلیف همه کسانی که در نظام صاحب مسئولیت هستند، باید روشن شود.

وی بیان کرد: آگاهی افکار عمومی از میزان اموال و دارایی مسئولان نه تنها اشکالی ندارد بلکه به افزایش اعتماد اجتماعی آنها نیز منجر خواهد شد.

این نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این طرح در طولانی مدت از انتشار غیر واقعی اطلاعات مربوط به اموال مسئولان پیشگیری کرده و به حفظ آبرو و شخصیت آنها دامن خواهد زد.

محمدی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد در برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها تاکید کرد و افزود: پنهان‌کاری در هر زمینه‌ای مخرب است و باید از بروز آن جلوگیری کرد.

کد مطلب 4415109

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