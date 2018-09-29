طرح شفافیت اموال مسئولان احیاگر اعتماد عمومی است

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ ضمن استقبال از اجرای طرح شفافیت اموال مسئولان، این طرح را عامل ایجاد و جلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان دانست.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم تمام مسئولان بالاتر از رده مدیرکلی باید مشمول طرح شفافیت اموال شوند، تصریح کرد: تکلیف همه کسانی که در نظام صاحب مسئولیت هستند، باید روشن شود.

وی بیان کرد: آگاهی افکار عمومی از میزان اموال و دارایی مسئولان نه تنها اشکالی ندارد بلکه به افزایش اعتماد اجتماعی آنها نیز منجر خواهد شد.

این نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این طرح در طولانی مدت از انتشار غیر واقعی اطلاعات مربوط به اموال مسئولان پیشگیری کرده و به حفظ آبرو و شخصیت آنها دامن خواهد زد.

محمدی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد در برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها تاکید کرد و افزود: پنهان‌کاری در هر زمینه‌ای مخرب است و باید از بروز آن جلوگیری کرد.