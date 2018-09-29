به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن با اعلام تصویب طرح معلم تمام‌وقت در شورای توسعه مدیریت، اظهارداشت: با افزایش ۶ ساعت اضافه تدریس کاملا اختیاری در هفته به معلمان، ۲۵ درصد به فوق‌العاده ویژه اضافه خواهد شد که از مزایای آن می توان به احتساب در حقوق مستمر ۱۲ ماه، نداشتن تأخیر پرداخت‌های حق‌التدریس و محاسبه در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: معیشت و منزلت معلمان و تأمین مسائل حقوقی آنان از دو بعد قابل‌بررسی است، یکی تجدید ساختار یا ساماندهی مجدد امکانات و ظرفیت‌های موجود و دیگری اخذ یک سری موارد جدید که بتواند این شرایط را ارتقا بدهد.

الهیار افزود: اگر بخواهیم الگویی طراحی کنیم که این شرایط را در نظر بگیرد باید این دو بعد را در خود داشته باشد و بر اساس قوانین موجود در قسمت دوم که بحث تصویب قوانین و مقررات و امکانات جدید است ماده ۶۳ قانون برنامه ششم راداریم که مشخصاً در آن در خصوص لایحه رتبه‌بندی و مهندسی نیروی انسانی و تغییر سیستم حقوق و دستمزد بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای تأکید شده است.

توجه به حق التدریس نیروهای شاغل

الهیار تصریح کرد: لایحه‌ای از طرف دولت باید تنظیم شود و به مجلس برود که در آنجا بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای رتبه‌هایی تعریف شود و بر اساس آن رتبه‌ها، ضرایب حقوقی و ضرایب فوق‌العاده‌ها تغییر کند و ظرفیت جدیدی در پرداختی به فرهنگیان ایجاد کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی بابیان اینکه باید امکانات و ظرفیت‌های موجود یک‌بار دیگر مرور شود، گفت: باید امکانات در قالبی برده شود که بیشتر از گذشته صلاح فرهنگیان را رعایت و در سبد معیشتی فرهنگیان جای خود را پیدا کند و کمک به ارتقای وضعیت موجود بکند و یکی از چیزهایی که باید توجه شود بحث حق‌التدریس نیروهای شاغل است.

وی در ادامه گفت: در وضعیت فعلی حق‌التدریس غیرموظف، یک پرداخت غیرمستمر است و ساعت آن متغیر است و فقط برای ۹ ماه از سال تحصیلی پرداختی دارد و تابستان پرداخت نمی‌شود و در کسورات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ نمی‌شود.

الهیار با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: یکی از موارد موضوع حق‌التدریس و تغییر کردن آن به یک پرداختی مستمر است که ۱۲ ماه سال پرداخت شود و در کسورات بازنشستگی در نظر گرفته شود و الگوهای مختلفی در این خصوص بررسی‌شده است و سرانجام طرحی به شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد تحت عنوان معلم تمام‌وقت ارائه شد که در آن میانگین ساعت حق‌التدریس غیرموظف حساب شود و به ساعت موظف اضافه شود که برای این طرح ۶ ساعت اضافه تدریس علاوه بر ۲۴ ساعت تدریس معلمان در هفته در نظر گرفته‌شده است و در قبال افزایش این ۶ ساعت اضافه تدریس در هفته، ۲۵ درصد فوق‌العاده ویژه معلمان افزایش پیدا می‌کند و این عدد اضافه‌شده به‌عنوان حقوق مستمر در ۱۲ ماه سال پرداخت خواهد شد و تأخیرهای حق‌التدریس را نخواهد داشت و در پاداش پایان خدمت هم محاسبه خواهد شد.

وی تصریح کرد: رایزنی‌ها با سازمان امور اداری و استخدامی انجام‌شده است و طرح نهایی به‌عنوان معلم تمام‌وقت در دو شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت تصویب شد و کلیات آن این است که اگر یک فرهنگی ۶ ساعت بیشتر از ساعت موظفی تدریس بکند به فوق‌العاده ویژه اش ۲۵ درصد اضافه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در پرسش به این سؤال که چه افرادی مشمول این طرح می‌شوند پاسخ داد: این طرح کاملا اختیاری است و در مناطقی اجرا می‌شود که آموزش‌وپرورش به تدریس فرد نیاز داشته باشد و افرادی وارد طرح می‌شوند که حداقل ۵ سال از خدمتشان باقی‌مانده باشد.

وی در ادامه افزود: این طرح به‌زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و افرادی که تمایل دارند می‌توانند از مزایای طرح بهره‌مند شوند.

الهیار تصریح کرد: طرح فعلاً برای دوره متوسطه طراحی‌شده است و سوابق اجرایی آن‌که ایجاد شد و پس از کسب تجربه، پیشنهادهای جدیدتر تسری به‌کل دوره‌های تحصیلی را خواهیم داشت.

اعلام مقدار ساعت حق‌التدریس برای سال تحصیلی جاری

وی تأکید کرد: این طرح بر اساس نیاز منطقه اجرا می‌شود و معلمی که وارد طرح معلم تمام‌وقت می‌شود این ۶ ساعت اضافه تدریس برای وی دائمی منظور می‌شود مگر اینکه شخصاً انصراف و از طرح خارج شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی بابیان اینکه پس از گذشت یک سال از اجرای طرح می‌توانیم با یافته‌های جدید برنامه‌ریزی مطلوب‌تری کنیم و در مورد تأمین هزینه مالی این طرح گفت: مقدار ساعت حق‌التدریس برای سال تحصیلی جاری مشخص است و هر فردی اضافه تدریس بگیرد از میزان ساعت حق‌التدریس کلی کاسته می‌شود و بر ساعت موظف اضافه می‌شود و معادل مالی حق‌التدریس آن در حقوق پایه محاسبه خواهد شد و با بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده کسری بودجه نخواهیم داشت البته این پرداختی تا اسفندماه از منابع مالی سال ۹۷ و از فروردین از منابع مالی ۹۸ تأمین می‌شود.

الهیار در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر ازنظر مالی برای معلمان تفاوت خواهد داشت، اظهار کرد: معلمان به ازای کسر ۶ ساعت از حق‌التدریسشان و قرار گرفتن آن در اضافه تدریس ماهیانه ۲۴ ساعت اضافه تدریس خواهند داشت که تقریباً معادل همان مقدار پولی که از حق‌التدریس ۲۴ دریافت می‌کردند از افزایش ۲۵ درصد افزایش حق شغلشان دریافت خواهند کرد با این تفاوت که این مبلغ را در پایان هرماه دریافت کرده، در بازنشستگی‌شان محاسبه خواهد شد و در دوازده ماه سال پرداخت خواهد گردید.