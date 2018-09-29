بررسی طرح تعارض منافع در شهرداری تهران تا پایان مهرماه

بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام طرح تعارض منافع که قرار بود تا پایان شهریور ماه در صحن شورای شهر تهران بررسی شود گفت: بررسی این طرح همزمان با تعطیلات تابستانه شورا بود و بعد از تعطیلات نیز به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی و نظارت این طرح نهایی شد و نامه آن نیز به هیات رییسه ارسال شده است. درحال حاضر در شورا با ترافیک طرح ها و لوایح یک فوریتی مواجه هستید که بیشتر آنها پاسخ هایشان آمده است و باید در دستور قرارگیرد.

آروین اظهار امیدواری کرد :تا پایان مهر ماه طرح نهایی شده در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در طرح پیشنهادی که با یک فوریت آن در صحن شورا موافقت شده، آمده است شرکت هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آنها سهام دار هستند و یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره و یا هیات نظارت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحد تابعه باشند. همچنین بر اساس ماده سه این طرح شرکت هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت در آن سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی دارند نمی توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن مدیران ارشد قرار گیرند.

همچنین بر اساس این طرح در صورت تصویب در صحن علنی شهرداری مکلف است ظرف سه ماه از تصویب این مصوبه فهرست، مشخصات سجلی، مدارک تحصیلی مسئولیت، تاریخ انتصاب و محل خدمت احکام سرپرستی و سوابق شغلی مدیران ارشد شهرداری و واحدهای تابعه را به طور کامل منتشر کند و مستمرا به روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.

در بخش سوم این طرح موضوع تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت پیش بینی شده که بر اساس آن کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی تا زمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران پابرجاست حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

همچنین در بخش ششم این طرح، به موضوع شفافیت سفرهای خارجی اشاره شده و در آن تاکید شده باید مقصد و یا مقاصد سفر، طول مدت، همراهان، علت، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تا سه هفته پس از اتمام سفر منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در صورت عدم رعایت همه این موارد باید این موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود.