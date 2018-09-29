بازگشایی گذرگاه مرزی «النصیب» در مرزهای سوریه واردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، وزارت حمل و نقل سوریه از بازگشایی گذرگاه مرزی النصیب در مرزهای مشترک این کشور با اردن خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که گذرگاه النصیب به طور رسمی بازگشایی شده است.

طبق اعلام وزارت حمل و نقل سوریه، عبور و مرور کامیون های حامل محموله های مختلف و اقدامات ترانزیتی از طریق النصیب نیز همزمان با بازگشایی آن، کلید خورده است.

گفتنی است، طرف های سوری و اردنی پس از تسلط نیروهای مقاومت سوریه بر گذرگاه النصیب، مذاکرات فشرده ای را پیرامون بازگشایی این گذرگاه انجام داده بودند.