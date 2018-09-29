سفر هیئتی از علمای دینی افغانستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که هیئتی از علمای دینی این کشور برای گفتگو در مورد نشست دوجانبه تامین صلح و امنیت در افغانستان، به اسلام‌آباد سفر کرده است.

بر اساس جزئیات، این هیئت تحت رهبری «عطاالله لودین» رئیس شورای سراسری علمای دینی افغانستان، برای بحث در مورد چگونگی برگزاری نشست دوجانبه در مورد پایان جنگ در افغانستان به اسلام‌آباد سفر کرده است.

در این سفر همچنین در مورد تاریخ دقیق نشست دوجانبه، اهداف این سفر و ایجاد یک دریچه جدید برای گفتگوهای موثر بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

انتظار می‌رود، نشست علمای دینی در مورد صلح و جنگ افغانستان نتایج ملموسی در پی داشته باشد. پیش از این علمای افغانستان و پاکستان به صورت جداگانه، فتواهایی را در مورد عدم مشروعیت دینی جنگ افغانستان صادر کرده بودند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که پیش از این، شورای عالی صلح افغانستان، نشست علمای این کشور در کابل، نشست سه جانبه علما در اندونزی و نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی را در مورد روند صلح این کشور برگزار کرده بود.