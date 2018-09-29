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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

مدیر کل هواشناسی اصفهان:

۵۸ هزار کشاورز اصفهانی تحت پوشش «تهک» قرار دارند

۵۸ هزار کشاورز اصفهانی تحت پوشش «تهک» قرار دارند

اصفهان - مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: نزدیک به ۵۸ هزار کشاورز اصفهانی در حال حاضر تحت پوشش طرح تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) قرار دارند.

مجید بیجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۷ هزار و ۲۸۱ نفر از کشاورزان تولید کننده  گندم، جو، بادام، انگور، سیب زمینی و انار تحت پوشش خدمات تهک کشاورزی هواشناسی استان هستند.

وی ادامه داد: تعداد کل تولید کنندگان استان در شش محصول فوق ۱۳۵ هزار و ۱۹۵ نفر است.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: ارزش افزوده محاسبه شده در بخش تهک کشاورزی هواشناسی استان اصفهان به رقم ۲۵۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال رسید.

وی بیان داشت: این ارزش افزوده محاسبه شده در شش محصول گندم، جو، بادام، انگور، سیب زمینی و انار است و صرفا برای کاربرانی است که از هواشناسی استان خدمات دریافت کرده‌اند.

بیجندی تهک را از تدابیر و سیاست های مدیریتی سازمان هواشناسی کشور در توسعه خدمات رسانی مطلوب به کاربران نهایی و هدفدار کردن آن دانست و گفت: این طرح ضمن کمک به تولیدکنندگان، به حفظ منافع مالی کشور و صندوق بیمه محصولات کشاورزی کمک کرده است. 

کد مطلب 4415277

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