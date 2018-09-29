۵۸ هزار کشاورز اصفهانی تحت پوشش «تهک» قرار دارند

مجید بیجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵۷ هزار و ۲۸۱ نفر از کشاورزان تولید کننده گندم، جو، بادام، انگور، سیب زمینی و انار تحت پوشش خدمات تهک کشاورزی هواشناسی استان هستند.

وی ادامه داد: تعداد کل تولید کنندگان استان در شش محصول فوق ۱۳۵ هزار و ۱۹۵ نفر است.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: ارزش افزوده محاسبه شده در بخش تهک کشاورزی هواشناسی استان اصفهان به رقم ۲۵۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال رسید.

وی بیان داشت: این ارزش افزوده محاسبه شده در شش محصول گندم، جو، بادام، انگور، سیب زمینی و انار است و صرفا برای کاربرانی است که از هواشناسی استان خدمات دریافت کرده‌اند.

بیجندی تهک را از تدابیر و سیاست های مدیریتی سازمان هواشناسی کشور در توسعه خدمات رسانی مطلوب به کاربران نهایی و هدفدار کردن آن دانست و گفت: این طرح ضمن کمک به تولیدکنندگان، به حفظ منافع مالی کشور و صندوق بیمه محصولات کشاورزی کمک کرده است.