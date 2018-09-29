نقاط پر تردد شهر کرمان به شیر هیدرانت مجهز شده اند

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر امسال سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان را «شهر ایمن و تاب آور» عنوان و اظهار کرد: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این خصوص کارگاه هایی تشکیل شده است، گفت: یکی از این کارگروه ها ایجاد کارگروه بررسی و پیشگیری از کارگاه های ساختمانی در سطح شهر است. با همکاری بازرسان اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی، نظام مهندسی و دادگستری بر روند کار آنها نظارت می کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف اخطار و در صورت عدم رفع آن نسبت به پلمب آن اقدام می کنند.

وی در ادامه از تشکیل کارگروه بازدید از اماکن عمومی و حساس شهر کرمان خبر داد و افزود از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰۰ مورد بازدید انجام و موارد ناایمن به مسئولان امر اعلام شده است که حداکثر دو ماه فرصت دارند نسبت به رفع آن اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ هر ساختمان بالای سه طبقه و ساختمان تجاری بالای ۲۵ متری که در شهر کرمان ساخته شود باید حتما از این سازمان استعلام کند و نقشه های آن بررسی شود.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال ۳۵۰ مورد پروانه ساختمانی بررسی شده است و دستور العمل ایمنی برای مالکان صادر شده است که باید به آن عمل کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان همچنین از ۳۰۰ مورد مشاوره ایمنی به شهروندان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

وی با بیان اینکه نقشه ممیزی ایمنی شهر کرمان تهیه و در دسترس این سازمان است و کارکنان با آن کار می کنند، اضافه کرد: تهیه نقشه ایمنی بازار تاریخی و بافت قدیم شهر کرمان نیز توسط هم کاران در حال انجام است.

عسکری ادامه داد : برای ارتقای توان عملیاتی کارکنان این سازمان مانورهای مختلف و متعددی با همکاری ارگان های خدمات رسان از جمله هلال احمر، نیروی انتظامی، اورژنس و بیمارستان ها در طول سال به طور متداول انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه واحد آموزش این سازمان با دو رویکرد برون سازمانی و درون سازمانی فعالیت می کند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان، دانش آموزان و کارمندان دولت اصول ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند.

عسکری ادامه داد: در بخش برون سپاری نیز تمامی کارکنان این سازمان آموزش های تخصصی و به روز را توسط اساتید ملی فرا گرفته اند و در طول سال نیز این دوره ها ادامه دارد.

وی از افزایش شیرهای هیدرانت در شهر کرمان خبر داد و گفت: هم اکنون تمامی نقاط پر تردد شهر به شیر هیدرانت مجهز شده اند.