بمب گذاران انتحاری القاعده از عربستان و سودان وارد عراق می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت : در حالی که هم اکنون درگیری فرقه ای بزرگترین تهدید برای این کشور است، اما خشونتها از خارج تحریک می شود.

وی افزود:" این دشوارترین چالش است؛ چطور( می توان ) خشونتهای فرقه ای را در روبرو شدن با جنگجویان القاعده برای افزایش خشونتهای فرقه ای کاهش داد؟".

اما وی افزود: استراتژی جدید آمریکا برای عراق به همکاری هر چه بیشتر دولت این کشور بستگی دارد.

این مقام آمریکایی خاطر نشان کرد: 75 تا 80 درصد از 75 بمبگذاری انتحاری ارزیابی شده در یک ماه توسط عوامل خارجی انجام می شود که عربستان سعودی و سودان در مقدمه این فعالیتها قرار دارند.

فایننشال تایمز ادعا کرد: آمریکا تا حد زیادی نگران ایران است و فکر می کند که این کشور در فعالیتهای خود در منطقه طی چند ماه گذشته جسورتر و مطمئن تر شده است.

این مقام آمریکایی درباره تصمیم آمریکا برای افزایش اقدامات خود علیه ایران که شامل استقرار یک ناو هواپیمابر در منطقه خلیج فارس است، گفت:" ما تلاش می کنیم تا موضع قدرت خود را تجدید کنیم."



این خبر به اینکه اکثر بمب گذاران انتحاری از کشورهای عربستان و سودان وارد عراق می شوند؛ در حالی منتشر می شود که آمریکا و همپیمانانش بدون ارائه مدارک و شواهد مستدل، بارها ایران را به دخالت درناآرامی های عراق متهم کرده اند.