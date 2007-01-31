تعرفه وکلا از حد استاندارد فاصله دارد

هوشنگ سرباز وطن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ حق وکاله باید با توافق وکیل و موکل تعیین شود و هیچ ارگانی نباید تعرفه ای در این خصوص برای وکیل تعیین کند .

وی افزود : برخی عنوان می کنند وکلا حق وکالت سنگینی از موکلان دریافت کنند اما باید گفت چنین ادعایی صحت ندارد و با نرخی که قوه قضائیه تعیین کرده اغلب وکلای دادگستری با مشکلات مالی بسیاری مواجه شده اند.

سرباز وطن تصریح کرد: رسیدگی به برخی پرونده ها زمان بسیاری را می طلبد اما وکلا متناسب با تلاش و زمانی که برای رسیدگی به پرونده ها صرف می کنند حق وکاله بسیار پائینی دریافت می کنند و اغلب آنان از این وضعیت گله مند هستند.

وی گفت : در تعرفه تعیین شده از سوی قوه قضائیه مالیات بر درآمد افزوده شده است و باعث کاهش نرخ حق وکاله شده است .

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد : کاهش نرخ حق وکاله می تواند در کاهش کارایی وکلا تاثیر گذار باشد بنابراین انتظار داریم قوه قضائیه نرخ حق وکاله را مورد بازنگری قرار دهد و میزان آن را به حد استاندارد نزدیک کند.