ساختارشکنی در فرهنگ حفظ قرآن کریم در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه استان کردستان، حجت الاسلام علی محمدی در چهاردهمین نشست ستاد مرکزی حفظ قرآن کریم استان کردستان بر لزوم ساختارشکنی در فرهنگ حفظ قرآن کریم با هدف نهادینه شدن آن در جامعه تاکید کرد و گفت: باید حصار تخصصی حفظ قرآن در کشور شکسته شود و این امر مهم به صورت عمومی در جامعه رواج پیدا کند.

وی اظهارداشت: انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش همچون حوزه علمیه، مؤسسه بیت الحزان مدارس قرآنی را راه اندازی کنند تا دانش آموزان با شوق، نشاط و علاقه در این مدارس حضور یافته و به حفظ قرآن مشغول شوند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برنامه ریزی آموزش و پرورش برای ارائه طرح های زمان بندی مختلف برای حفظ قرآن در راستای استعدادهای مختلف نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این جلسه مطرح کرد.

حجت الاسلام محمدی ضمن تأکید بر فعال تر شدن جلسات ستاد مرکزی حفظ قرآن کریم، بررسی گزارش شش ماهه اول سال برای رفع نقایص موجود و اجرای آن در شش ماهه دوم سال را نیز ضروری عنوان کرد.

وی برنامه ریزی برای اجرای طرح تربیت قاریان همچون طرح تربیت حافظان را مسئله ای مورد نیاز در ترویج قرآن دانست و ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و وزارت علوم در زمینه حفظ قرآن دانشجویان نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد کاهش آسیب های موجود در دانشگاه ها باشیم و بهترین راه مقابله با آسیب ها تمسک به قرآن و بهره گیری از این کتاب الهی است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان اقدام و پیگیری طرح حفظ کارمندان اوقاف را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: طرح حفظ مجازی نیز باید با قوت مسیر را ادامه دهد تا شاهد ترویج بیش از پیش قرآن کریم در سطح کشوری و حتی بین المللی باشیم.