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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

کدخدایی:

رویکرد آمریکا در «یکجانبه‌گرایی» منسوخ و غیرقابل قبول است

رویکرد آمریکا در «یکجانبه‌گرایی» منسوخ و غیرقابل قبول است

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، رویکرد دولت آمریکا در «یکجانبه‌گرایی افراطی» را منسوخ و غیرقابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نسبت به اظهارات اخیر ترامپ در اجلاس سازمان ملل واکنش نشان داد و تاکید کرد: «علیرغم تاکید دونالد ترامپ در مقر سازمان ملل بر «یکجانبه‌گرایی افراطی»، موضع‌گیری کشورهای دوست آمریکا همچون فرانسه، آلمان، انگلیس و هلند، نشان از این داشت که چنین رویکردی منسوخ و غیرقابل باور است».

کد مطلب 4415382

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