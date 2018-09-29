به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نسبت به اظهارات اخیر ترامپ در اجلاس سازمان ملل واکنش نشان داد و تاکید کرد: «علیرغم تاکید دونالد ترامپ در مقر سازمان ملل بر «یکجانبهگرایی افراطی»، موضعگیری کشورهای دوست آمریکا همچون فرانسه، آلمان، انگلیس و هلند، نشان از این داشت که چنین رویکردی منسوخ و غیرقابل باور است».
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، رویکرد دولت آمریکا در «یکجانبهگرایی افراطی» را منسوخ و غیرقابل قبول خواند.
کد مطلب 4415382
نظر شما