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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۸

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر خبر داد :

ارائه طرح کنکور در صحن علنی مجلس منتفی شد / طرح ساماندهی کنکور بازنگری می شود

ارائه طرح کنکور در صحن علنی مجلس منتفی شد / طرح ساماندهی کنکور بازنگری می شود

طرح ساماندهی پذیرش دانشجو که توسط مجلس برنامه ریزی شده است به دنبال مخالفت های کمیسیون بهداشت و وزارت علوم از طرح در صحن علنی بازماند و برای پاره ای از اصلاحات، بازنگری می شود.

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر خبر داد : طرح ساماندهی کنکور که چندی پیش توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف کنکور در 5 ساله آینده و تأثیر سوابق تحصیلی در راهیابی به دانشگاه به تصویب رسید، در حال حاضر با مخالفت کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در برخی موارد وزارت علوم مواجه است.

وی اضافه کرد : بر اساس این طرح داوطلبان ورود به دانشگاه در اولین سال برنامه پنجم توسعه باید از طریق آزمون های استاندارد تشریحی دوران دبیرستان وارد دانشگاه شوند و آزمون سراسری به طور کامل حذف شود.

این منبع آگاه افزود: بدین ترتیب این طرح نیاز به بازنگری مجدد دارد و پیش بینی می شود ارائه آن به صورت فعلی در صحن علنی مجلس منتفی شود.

یادآوری می شود، ظاهرا این طرح پس از بازنگری و مطالعه کارشناسی بیشتر در کمیسیون آموزش برای ارائه در صحن علنی آماده می شود.

کد مطلب 441539

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