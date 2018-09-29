۶ هزار سالمند بالای ۱۰۰ سال داریم/ یک میلیون بالای ۸۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلمان نژاد در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و مدافعان حقوق سالمندان که صبح شنبه برگزار شد، افزود: طی دو سال گذشته اقدامات متعددی در راستای برنامه ریزی برای سالمندان و همچنین تعامل با تشکل های غیردولتی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار سالمند به جمعیت سالمندی اضافه می شود، گفت: در تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند وجود دارد که نسبت زن و مرد آن مساوی است.

سلمان نژاد با تاکید بر اینکه کشورها بر اساس تعداد سالمندان شان در این حوزه برنامه ریزی می کنند، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته سالمندی یکی از دغدغه های آنها بوده به طوری که در این کشورها رتبه بندی انجام شده و کشورهایی که رتبه اقتصادی خوبی ندارند جایگاه مناسبی در رتبه ارائه خدمات به سالمندان کسب کردند به طوری که کشور بولیوی از آن جمله است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما تعداد بیماران سالمند زیاد است، گفت: دلیل این موضوع این است که در سنین جوانان نکات لازم رعایت نمی شود بنابراین دوره سالمندی سختی پیش روی برخی سالمندان است.

سلمان نژاد با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته سند سالمندی به تصویب رسیده است، افزود: در این سند اهداف و راهبردها مشخص شده است و فاز عملیاتی آن با مشاوران داخلی و خارجی در حال پیگیری است تا بتوانیم برنامه ریزی درستی برای حوزه سالمندی داشته باشیم.

وی گفت: سالمندی بیماری نیست، در واقع تغییرات فیزیولوژیک است که محدودیت هایی ایجاد می کند که ما باید با برنامه ریزی درست بتوانیم بر این محدودیت ها غلبه کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ هزار فرد بالای ۱۰۰ سال در کشور داریم، افزود: تعداد افراد بالای ۸۰ سال نیز به بیش از یک میلیون نفر می رسد.

به گفته وی، تدوین لایحه حقوق سالمندی یکی دیگر از اقداماتی است که از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان پیگیری می شود که در این خصوص تحقیقات لازم را انجام داده ایم و در نهایت کتاب نظام حقوق سالمندان تدوین خواهد شد که امیدواریم بتوانیم این لایحه را از طریق دولت به مجلس ببریم و قوانین خوبی برای سالمندان به تصویب برسد.

سلمانژاد با تاکید بر اینکه راه اندازی بنیاد فرزانگان با همکاری تشکل های غیردولتی انجام شده است، افزود: درآینده برای بهبود وضعیت و ارائه خدمات ویژه به سالمندان از ظرفیت این بنیاد نیز استفاده خواهیم کرد.