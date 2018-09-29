خشکسالی موجب تخلف برخی کشاورزان درحوزه آب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رعیت صبح شنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم مروست اظهار داشت: مروست هم مانند سایر نقاط استان در سال‌ های اخیر با کاهش بارندگی مواجه بوده و برداشت بی‌رویه از منابع آب مشکلات زیادی در زمینه تامین آب مورد نیاز ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در راستای ارتقای فرهنگ مصرف آب ضروری است ادامه داد: برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی و فروش آب چاه های کشاورزی و تصرفات غیرقانونی، همچنین تخریب اراضی منابع طبیعی از جمله مسائلی است که باید برای آنها چاره اندیشی کرد.

رعیت اهتمام بیشتر ادارات متولی در امور آب را به ارسال گزارشهای دقیق از وضعیت، چالش ها و تخلف های حوزه آب خواستار شد و اظهار داشت: خشکسالی های مداوم، تخلفات برخی از کشاورزان در حوزه آب و وضعیت آب در منطقه ضرورت مدیریت منابع آب را اجتناب ناپذیر کرده است.

این مقام قضائی، کاهش فشار بر منابع آب شیرین را نیازمند عزم همگانی دانست و عنوان کرد: بهره برداری گسترده از سیستم های آبیاری های نوین و تحت فشار، همچنین آموزش صحیح الگوی مصرف و به ویژه آموزش بهره برداری مناسب، از جمله راهبردهایی است که باید دنبال شود.

وی صرفه جویی در مصرف آب های زیرزمینی از طریق اعمال خاموشی چاه های کشاورزی در منطقه را قابل تقدیر دانست و گفت: مشارکت مردم و کشاورزان در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب از جمله نقاط مثبت و اقدامات خوب در منطقه است.

رئیس حوزه قضایی مروست با تاکید بر برخورد قاطع قانونی با متخلفان گفت: با توجه به کمبود منابع آب و ایجاد زمینه تخلف برای افراد سودجو، همچنین در خصوص افرادی که اقدام به تخریب و تصرف اراضی ملی می کنند، برخورد قضایی، قاطع و سخت گیرانه خواهد بود.