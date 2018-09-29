کارشناسان مدیریت مصرف انرژی به مدارس استان قزوین اعزام می شوند

سید محمد قافله باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه های مدیریت مصرف انرژی با محوریت آموزش و آگاه سازی از طریق آموزش مستقیم در مدارس از برنامه های این شرکت در سال تحصیلی جاری است.

وی افزود: در راستای بهینه مصرف کردن انرژی در طی سالهای اخیر در سطح استان از طریق کارشناسان مدیریت مصرف انرژی این شرکت فعالیت هایی در برنامه های صبحگاهی و ظهرگاهی مدارس انجام گرفته است که با هدف نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف برق اجرا شده است.

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه برق در مدارس که در مهر ماه اجرا می شود، گفت: با توجه به روند رو به افزون مصرف برق در کشور فرهنگ سازی و آموزش مشترکین و آگاه کردن همه اقشار جامعه اعم از مشترکین مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی امری ضروری است و در این راه باید از تمام ظرفیتهای شرکت توزیع و دیگر ارگان های جامعه بهره برداری کرد تا مصرف کنندگان برق از عواقب ناشی از مصرف بی رویه و عدم مدیریت مصرف اطلاع یابند.

وی بیان کرد: در کلاسهای آموزشی علاوه بر بیان عواقب مصرف بی رویه برق نحوه اعمال مدیریت مصرف برق در بخش خانگی از قبیل ساعات اوج مصرف و اهمیت برچسب انرژی در وسایل برقی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی متناسب با منطقه آموزش داده می شود.