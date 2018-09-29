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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

کارشناسان مدیریت مصرف انرژی به مدارس استان قزوین اعزام می شوند

کارشناسان مدیریت مصرف انرژی به مدارس استان قزوین اعزام می شوند

قزوین- معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از اعزام کارشناسان مدیریت مصرف انرژی به مدارس استان به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه برق خبر داد.

سید محمد قافله باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه های مدیریت مصرف انرژی با محوریت آموزش و آگاه سازی از طریق آموزش مستقیم در مدارس از برنامه های این شرکت  در سال تحصیلی جاری است.

وی افزود: در راستای بهینه مصرف کردن انرژی در طی سالهای اخیر در سطح استان از طریق  کارشناسان  مدیریت مصرف انرژی این شرکت فعالیت هایی در برنامه های صبحگاهی و ظهرگاهی مدارس انجام گرفته است که با هدف نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف برق اجرا شده است.

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع  نیروی برق  استان قزوین در خصوص  فرهنگ سازی  مصرف بهینه برق در مدارس  که در مهر ماه اجرا می شود، گفت: با توجه به روند رو به افزون مصرف برق در کشور فرهنگ سازی و آموزش مشترکین و آگاه کردن همه اقشار جامعه اعم از مشترکین مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی امری ضروری است و در این راه باید  از تمام ظرفیتهای شرکت توزیع و دیگر ارگان های جامعه بهره برداری کرد تا مصرف کنندگان برق از عواقب ناشی از مصرف بی رویه و عدم مدیریت مصرف اطلاع یابند.

وی بیان کرد: در کلاسهای آموزشی علاوه بر بیان عواقب مصرف بی رویه برق نحوه اعمال مدیریت مصرف برق در بخش خانگی از قبیل ساعات اوج مصرف و اهمیت برچسب انرژی در وسایل برقی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی متناسب با منطقه آموزش داده می شود.

کد مطلب 4415433

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