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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱

/ با ساخت نسل جدید دیودهای ارگانیکی /

نمایشگرهای ویژه خواندن متون نامرئی ساخته می شوند

نمایشگرهای ویژه خواندن متون نامرئی ساخته می شوند

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مولکول رنگی درخشانی را طراحی و ساخته اند که نور نزدیک نور مادون قرمز منتشر کرده که می توان از آن در تحقق بخشیدن به ایده قدیمی ساخت دیودهای ارگانیکی ساتع کننده نور استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیودها می توانند برای ساخت نمایشگرهای ارزان و قابل انعطاف نزدیک به نور مادون قرمز به کار گرفته شوند.

این نمایشگرها از ویژگی همچون عدم خواندن شدن با چشم غیر مسلح برخوردار بوده و تنها می توان آن را با استفاده از عینک های ویژه دید در شب خواند.

ابداع کنندگان چنین فناوری امیدوارند تا با تلفیق چنین نمایشگری در لباس نظامیان یا دستگاهی قابل اختفا در جیب به سربازان این امکان را دهند تا فرامین و سیگنال های ارتباطاتی را بدون نگرانی از ردیابی شدن به وسیله دشمن در شب مطالعه کنند.

این دیودهای ارگانیکی همچنین قابل تبدیل به دیودهای ردیاب مادون قرمز هستند که دید در شب را ممکن می سازند. ردیاب های مادون قرمز از عملکرد معکوسی برخودار بوده و نور را به جریان الکتریکی تبدیل می کنند.

بر اساس گزارش تکنولوزی ریویو، خاصیت قابل انعطاف بودن این دیودها مزیت بزرگی برای فناوری جدید ارایه شده محسوب می شود. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا از جمله مارک تامپسون، محقق اصلی این پروژه معتقدند که نسل بعدی نمایشگرها بر پایه چنین قطعات قابل انعطافی ساخته خواهند شد.

کد مطلب 441544

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