مسئولان از افراد متعهد، متدین و کارآزموده استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، متن بیانیه آیت الله علی اکبر کلانتری بدین شرح است:

مسائل اخیر شیراز که برخی جنبه فرهنگی و بعضی جنبه امنیتی دارد هم مایه تاسف و هم موجب خورسندی است.

تاسف از این جهت که چگونه برخی جرات می کنند آشکارا و با بودجه بیت المال و در هفته دفاع مقدس مروج تصاویر سربازان کودک کش اسرائیل باشند و خورسندی بابت واکنش سریع ، انقلابی و خودجوش جوانان بصیر و آگاه که باید قدر احساسات پاک این عزیزان را دانست.

اقدام عاجل و انقلابی دستگاه قضایی استان دراین خصوص ونیز در ارتباط با حمایت برخی از فرقه ضاله بهائیت قابل تقدیر است.

البته مقتضای انصاف آن است که ضمن تشکر از شهردار محترم شیراز که به سرعت وبا قاطعیت مسئول این اقدام نادرست را برکنار کرد از ایشان بخواهیم جهت تصدی این گونه مسئولیت های خطیر وحساس ، از افراد متعهد ، متدین و کار آزموده استفاده کنند تا دیگر شاهد این گونه رخدادهای تلخ نباشیم.