سعید ملایی دومین جودوکار برتر دنیا/ صعود بریمانلو و سقوط محجوب

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی جودو بلافاصله بعد از پایان رقابتهای قهرمانی دنیا در باکو، جدول رنکینگ بهترین هر وزن را اعلام کرد. بر همین اساس در مجموع هفت وزن سعید ملایی با ۶۴۹۹ امیتاز در مکان دوم بهترین های جهان قرار دارد. در این بخش«گورام تشوشویلی» از گرجستان با ۷۲۰۲ امتیاز صدرنشین است و «هاشی موتو» ژاپنی با ۶۴۴۰ امتیاز سوم است.

جودوکار طلایی کشورمان در رقابتهای جهانی همچنین در مجموع تمامی اوزان مردان و زنان بعد از گرجستان، فرانسه و ژاپن در مکان چهارم قرار دارد. ضمن اینکه وی با همین امتیاز بالاتر از همه جودوکاران وزن ۸۱- کیلوگرم جهان و با اختلاف فاحش در صدر قرار دارد.

در این وزن «فرانک دیولت» هلندی که در باکو همان دور دوم باخت و حذف شد با ۴۸۰۸ امتیاز دوم است و «ساتورو فوجی وارا»ی ژاپنی با نقره قهرمان جهان ۵ پله صعود کرد و به رتبه سوم رسید.

محمد محمدی بریمانلو با کسب مدال برنز قهرمانی جهان در وزن ۷۳- کیلوگرم و ۱۱۲۰ امتیازی که با این نشان به حساب خود واریز کرد، با سه پله صعود به مکان ۱۲ رنکینگ جهانی رسید. در این وزن «هاشیموتو»ی ژاپنی با ۶۴۴۰ امتیاز رتبه نخست را دارد. «آن چان گریم» از کره جنوبی با ۵۳۸۰ امتیاز دوم است و «هدایت حیدراف» آذری هم با ۴۸۱۵ در جای سوم قرار دارد.

جواد محجوب هم که در رقابتهای جهانی دور دوم باخت و حذف شد، با دو پله سقوط و ۲۳۲۴ امتیاز جایگاه دوازدهم را در اختیار دارد. «گورام تشوشویلی» از گرجستان با ۷۲۰۲ امتیاز در صدر قرار دارد. «لوکاس کارپلاک» از جمهوری چک با ۳۶۷۱ امتیاز دوم است و «اولزی بایار» مغولی با ۳۶۲۸ امتیاز سوم است.