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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک:

فعالیت کمیسیون‌های تخصصی پدافند غیرعامل در قرچک جدی تر انجام شود

فعالیت کمیسیون‌های تخصصی پدافند غیرعامل در قرچک جدی تر انجام شود

قرچک- معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک گفت: فعالیت کمیسیون‌های تخصصی پدافند غیرعامل در قرچک جدی تر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت پدافند غیرعامل شهرستان قرچک اظهار کرد: پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت کشور اهمیت فزاینده‌ای دارد و هدف آن استفاده از توان و امکانات غیرنظامی به‌منظور دفاع از سرزمین است.

وی افزود: سیاست‌های اصلی پدافند غیرعامل مبتنی بر بقاء و حفظ امنیت بوده و هدف کلی پدافند غیرعامل ایمن‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های موردنیاز مردم است تا در هنگام بروز بحران در زندگی شهروندان به‌تدریج شرایط امن برای زندگی ایشان فراهم آید.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل فعالیت و اقداماتی است که در زمان و آرامش صورت می‌گیرد که خود باعث کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و بالا بردن ضریب امنیت در جامعه است.

وی هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل را کاستن از آسیب‌پذیری نیروی انسانی، تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور علیرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت‌ها و خدمات زیربنایی و تأمین نیازهای حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ دانست.

جعفری بیان داشت: در پدافند عامل دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و نیروهای مسلح مسئولیت دارند، درحالی‌که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش مؤثری بر عهده گیرند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک در خصوص فعالیت شورای فرعی پدافند غیرعامل گفت: ما هنوز به‌صورت کامل به اهداف تشکیل شورا دست نیافته‌ایم که یکی از دلایل آن عدم انجام وظائف توسط کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای فرعی است.

وی افزود: کمیسیون‌های تخصصی تشکیل‌شده بازوی اصلی فعالیت‌های این شورا هستند و نقش اصلی در ارتقاء کیفیت تصمیمات و اقدامات شورای فرعی این کمیسیون را بر عهده‌دارند لذا ضرورت دارد فعالیت‌های خود را در حوزه تخصصی به‌صورت جدی و پویا انجام دهند.

گفتی است، جلسه ستاد بزرگداشت پدافند غیرعامل شهرستان قرچک به ریاست علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و با حضور علیرضا رشیدیان بخشدار مرکزی شهرستان و سایر اعضاء این ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

کد مطلب 4415481

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