به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت پدافند غیرعامل شهرستان قرچک اظهار کرد: پدافند غیرعامل بهعنوان یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت کشور اهمیت فزایندهای دارد و هدف آن استفاده از توان و امکانات غیرنظامی بهمنظور دفاع از سرزمین است.
وی افزود: سیاستهای اصلی پدافند غیرعامل مبتنی بر بقاء و حفظ امنیت بوده و هدف کلی پدافند غیرعامل ایمنسازی و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای موردنیاز مردم است تا در هنگام بروز بحران در زندگی شهروندان بهتدریج شرایط امن برای زندگی ایشان فراهم آید.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل فعالیت و اقداماتی است که در زمان و آرامش صورت میگیرد که خود باعث کاهش هزینهها، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و بالا بردن ضریب امنیت در جامعه است.
وی هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل را کاستن از آسیبپذیری نیروی انسانی، تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور علیرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیتها و خدمات زیربنایی و تأمین نیازهای حیاتی و تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ دانست.
جعفری بیان داشت: در پدافند عامل دستگاهها، مجموعهها و نیروهای مسلح مسئولیت دارند، درحالیکه در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمانها، صنایع و حتی مردم عادی میتوانند نقش مؤثری بر عهده گیرند.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قرچک در خصوص فعالیت شورای فرعی پدافند غیرعامل گفت: ما هنوز بهصورت کامل به اهداف تشکیل شورا دست نیافتهایم که یکی از دلایل آن عدم انجام وظائف توسط کمیسیونهای زیرمجموعه شورای فرعی است.
وی افزود: کمیسیونهای تخصصی تشکیلشده بازوی اصلی فعالیتهای این شورا هستند و نقش اصلی در ارتقاء کیفیت تصمیمات و اقدامات شورای فرعی این کمیسیون را بر عهدهدارند لذا ضرورت دارد فعالیتهای خود را در حوزه تخصصی بهصورت جدی و پویا انجام دهند.
گفتی است، جلسه ستاد بزرگداشت پدافند غیرعامل شهرستان قرچک به ریاست علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و با حضور علیرضا رشیدیان بخشدار مرکزی شهرستان و سایر اعضاء این ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
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