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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

کتاب "اخلاق کامپیوتر: چشم انداز جهانی" منتشر شد

کتاب "اخلاق کامپیوتر: چشم انداز جهانی" نوشته جیانیس استاماتلوس ژانویه امسال از سوی انتشارات جونز و بارتلت مستقر در ماساچوست ایالات متحده در 160 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پیشرفت سریع فن آوری اطلاعات در علوم مدرن بر شیوه زندگی، ارتباطات، کار و سرگرمی ما نیز تأثیر می گذارد. کامپیوترها و شبکه های کامپیوتری عصر اطلاعاتی تازه ای شکل داده اند که در آن پرسشهای سنتی اخلاق بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و پرسشهای تازه ای درباره استانداردهای اخلاقی رفتار انسان مطرح شده است.

کتاب "اخلاق کامپیوتر: چشم انداز جهانی" ارائه کننده مقدمه ای واضح و مختصر درباره موضوعات اخلاقی و اجتماعی است که از سوی جامعه اطلاعاتی در حال رشد و در سطح جهانی مطرح می شود.

نویسنده در این کتاب تأثیر اطلاعات دیجیتالی بر افراد و جوامع را مورد بررسی قرار داده و رازداری، قابلیت اعتماد، امنیت، کنترل، برابری در دسترسی و سندیت را از دیدگاه دانشمندان و فیلسوفان این عرصه تبیین کرده است.

تأثیر اجتماعی فناوری اطلاعات بر ابعاد مختلف زندگی بشری چون تجارت، بهداشت، آموزش، سرگرمی و سیاست نیز در این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

کد مطلب 441552

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