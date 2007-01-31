کتاب "اخلاق کامپیوتر: چشم انداز جهانی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پیشرفت سریع فن آوری اطلاعات در علوم مدرن بر شیوه زندگی، ارتباطات، کار و سرگرمی ما نیز تأثیر می گذارد. کامپیوترها و شبکه های کامپیوتری عصر اطلاعاتی تازه ای شکل داده اند که در آن پرسشهای سنتی اخلاق بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و پرسشهای تازه ای درباره استانداردهای اخلاقی رفتار انسان مطرح شده است.

کتاب "اخلاق کامپیوتر: چشم انداز جهانی" ارائه کننده مقدمه ای واضح و مختصر درباره موضوعات اخلاقی و اجتماعی است که از سوی جامعه اطلاعاتی در حال رشد و در سطح جهانی مطرح می شود.

نویسنده در این کتاب تأثیر اطلاعات دیجیتالی بر افراد و جوامع را مورد بررسی قرار داده و رازداری، قابلیت اعتماد، امنیت، کنترل، برابری در دسترسی و سندیت را از دیدگاه دانشمندان و فیلسوفان این عرصه تبیین کرده است.

تأثیر اجتماعی فناوری اطلاعات بر ابعاد مختلف زندگی بشری چون تجارت، بهداشت، آموزش، سرگرمی و سیاست نیز در این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.