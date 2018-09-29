۳۰ ایستگاه آتش نشانی در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه خلیلی، ظهر شنبه در همایش آتش نشانان که در سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: گلستان با ۳۳ شهر دارای ۳۰ ایستگاه و ۲۹۸ نیروی انسانی به صورت پیمانی و شرکتی است.

وی افزود: همچنین هزار و ۱۵۰ نیروی داوطلب داریم که ۸۰۰ نفر آقا و ۳۵۰ نفر خانم هستند.

خلیلی ادامه داد: در سال ۹۵ و ۹۶ با تلاش صورت گرفته توانستیم با اعتباراتی که از بند واو تبصره ۶ بودجه جذب کرده، ۱۲ ایستگاه احداث کنیم که پنج ایستگاه تکمیل شده و هفت ایستگاه دیگر ۶۰ درصد مراحل پیشرفت فیزیکی خود را می گذراند.

وی با بیان این که در سه شهر جدید استان و شهر مزرعه هم پیگیر ساخت ایستگاه هستیم، تصریح کرد: در گرگان و گنبدکاووس به جهت جمعیتی که دارند سازمان آتش نشانی تأسیس شده که این کار در گرگان در سال ۸۴ و در گنبدکاووس در سال ۸۸ صورت گرفته است.

خلیلی بیان کرد: بودجه سازمان آتش نشانی گرگان در سال ۹۷، حدود ۶۸ میلیارد تومان و بودجه گنبدکاووس ۲۲ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: در حال پیگیری هستیم که بتوانیم ارتقاء شغلی آتش نشانان را به کارشناس و رئیس ایستگاه فراهم کنیم و ممنوعیت جابجایی آتش نشانان را انجام دهیم.