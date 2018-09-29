پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، متن نامه وزیر راه و شهرسازی به معاون خود در امور مسکن و ساختمان بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مظاهریان
معاون محترم مسکن و ساختمان
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۶۷۴۵ / ۲۱ / م و / ۹۷ مورخ ۹۷.۷.۴ جنابعالی در خصوص گزارش تخلفات آقای مهندس فرج اله رجبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) بدینوسیله اعلام میدارد؛ پایبندی به قانون از هرکسی پسندیده است، از نماینده مجلس پسندیدهتر. تخلف از قانون نیز از هر شخصی نکوهیده است، از نماینده مجلس نکوهیده تر.
با توجه به گزارش آقای دکتر مظاهریان مبنی بر شمارش تخلفهای آقای مهندس فرجالله رجبی از قانون، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از سوی وزارتخانه و دستور تمرد به سازمانهای استانها و ایجاد اختلال در نحوه انجام فعالیتهای مهندسی در سراسر کشور و هم چنین گزارش آقای مهندس رستمی مبنی بر عدم همکاری ایشان در جهت بازرسی و ارزیابی فعالیتهای سازمان، به استناد بند ج ماده ۲۳ آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان به مدت یکسال تعلیق میگردد.
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