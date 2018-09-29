محبوب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در سطح استان اردبیل تعداد چهار پروژه بیمارستانی داریم که در شهرهای اردبیل، کوثر، پارس آباد و مشگین شهر در حال اجرا و یا تکمیل شده است.

وی احداث بیمارستان ۲۷۰ تختخوابی نجف زاده اردبیل را یکی از این پروژه ها برشمرد و ادامه داد: این طرح بزرگ درمانی و آموزشی هم اکنون در حال اجرا بوده و تلاش می شود روند اجرایی آن با تخصیص اعتبارات لازم تسریع شود.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان توسعه بیمارستان ۸۰ تختخوابی مشگین شهر را یکی دیگر از این پروژه ها برشمرد و بیان داشت: این پروژه نیز روند انتخاب پیمانکار را طی می کند. ضمن اینکه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی پارس آباد نیز تکمیل و تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده و به زودی آماده بهره بردای خواهد شد.

اجرای طرح بازآفرینی شهری در 4 شهر اردبیل

وی با بیان اینکه یکی دیگر از این پروژه ها امسال به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان کوثر در سال ۹۶ به اتمام رسید و پس از تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفت.

حیدری با اشاره به وضعیت پروژه های مسکن مهر در این استان متذکر شد: در این بخش ۴۲ هزار واحد مسکن داشتیم که از این تعداد ۳۹ هزار واحد تکمیل و تحویل شده و حدود سه هزار واحد باقی مانده نیز تا پایان امسال به اتمام رسیده و تحویل خواهد شد.

وی در بحث بافت های فرسوده، اردبیل را جزو استان های موفق در کشور ارزیابی کرد و یادآور شد: در حوزه بازآفرینی شهری جزو استان های برتر کشور هستیم و در ارزیابی های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و بافت های فرسوده این استان تقدیر شده است.

پرداخت تسهیلات بهسازی و ساخت مسکن به هزار واحد

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان با بیان اینکه مطالعات بازآفرینی شهری در شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال انجام شده است، اضافه کرد: کار مطالعات بازآفرینی در شش شهرستان دیگر نیز آغاز شده و تا پایان سال جاری مصوب و از سال آینده عملیات اجرایی محلات آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در بخش تسهیلات هم طی سال ۹۶ برای هزار واحد مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال وام بهسازی و ساخت پرداخت شده است، عنوان کرد: امسال پرداخت تسهیلات به هزار و ۲۵۰ واحد برنامه ریزی شده است.