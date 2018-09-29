تهدید آمریکا برای اعمال تحریم های سنگین علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «جیمز جفری» نماینده آمریکا در امور سوریه تهدید کرد که اگر دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه از همکاری درباره بازنویسی قانون اساسی برای برگزاری انتخابات کوتاهی کند، آمریکا با کشورهای اروپایی و آسیایی و خاورمیانه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی شدیدتر تلاش خواهد کرد.

جفری در ادامه گفت: بشار اسد می‌تواند فکر کند که در جنگ پیروز شده است اما در حقیقت تنها کنترل نیمی از خاک سوریه را در دست دارد و نیمی از ساکنان تحت کنترلش نیستند. نیم دیگر سوریه در دست هم‌پیمانان آمریکا از جمله ترکیه‌ای‌ها و کردها است.

نماینده آمریکا در امور سوریه به اوضاع اقتصادی سوریه نیز اشاره کرد و گفت: نظام سوریه اقتصاد واقعی ندارد و نمی‌تواند به منابع سوخت و گاز دست یابد.

وی همچنین به تلاش های ضد ایرانی واشنگتن اشاره کرد و گفت: آمریکا برای خروج ایرانی ها از سوریه تلاش می کند.

جفری پنجشنبه هفته گذشته نیز در اظهاراتی اعلام کرده بود که آمریکا مادامی که نیروهای ایرانی سوریه را ترک نکنند، در این کشور خواهد ماند.