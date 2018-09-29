شاخص های حوزه ایمنی در خراسان رضوی ۳برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رشیدیان ظهر شنبه در حاشیه مراسم روز ایمنی و آتش نشانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به تناسب توسعه شهرها، توجه به مقوله ایمنی و ارائه خدمات مناسب به مردم در این حوزه افزایش یافته و از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: این مهم در کلانشهر مشهد که شهری فرا ملی و بین المللی است و پایتخت معنوی کشور محسوب می شود دارای اهمیت دو چندانی است که بر اساس آمارها، طی سال های اخیر به این موضوع توجه شده و شاخص ها در این حوزه به سه برابر افزایش یافته است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تنها اقدامات دستگاه های خدمات رسان و پیشگیری در این حوزه کافی نیست و باید تمامی افرادی که مبادرت به ساخت و ساز می کنند ازجمله مردم و انبوه سازان به ویژه در احداث ساختمان های عمومی، تجاری، مراکز اقامتی و اداری استانداردها و شاخص های ایمنی را رعایت کنند.

وی گفت: شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر، نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته اند وباید تلاش کنیم با توسعه ظرفیت ها، بتوانیم شاخص های ایمنی را در کشور، استان و مشهد ارتقا دهیم.

شایان ذکر است در این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی، هفت دستگاه خودرو و ۸۰۰ قلم تجهیزات آتش نشانی جدید با هزینه ۱۴۰ میلیارد ریال در سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد مورد بهره برداری قرار گرفت واز ۹۲ دستگاه ناوگان خدمات شهری نوسازی شده شهرداری مشهد با هزینه ۲۲۰ میلیارد ریال رونمایی شد.