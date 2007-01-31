انتخاب های کتاب سال تا این مرحله خوب بوده است

این منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد : اطلاع رسانی این جایزه بسیار ضعیف است و من تا قبل از این گفتگو از این انتخاب ها اطلاعی نداشتم .

دستغیب ادامه داد : عدم اطلاع رسانی صحیح باعث می شود تا کم و کیف کار بر مخاطبان نامکشوف باقی بماند . همچنین باعث می شود تا دائما با اتفاقات غیر منتظره ای در این وادی روبرو شویم .

این محقق ادبی خاطرنشان کرد : از معیارهای بررسی و داوری ارشاد مطلع نیستم و داورها را هم نمی شناسم . ضمن اینکه متاسفانه همه کتاب ها را هم نخوانده ام و به همین دلیل نمی توانم حدس بزنم برگزیده نهایی چه اثری است . اما در کار نهادهای فرهنگی و دولتی محدودیت هایی است که ذائقه آنها را به سمت آثار قدما نزدیک می کند و همین امر باعث می شود تا نسبت به کارهای خلاقه نسل جدید بی اعتنا باشند .

وی یادآور شد : نفس این جایزه صحیح و پسندیده است ولی اگر در اجرا مشکل داشته باشد همه چیز به عهده خود ارشاد خواهد بود.