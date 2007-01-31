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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

عبدالعلی دستغیب در گفتگو با مهر:

انتخاب های کتاب سال تا این مرحله خوب بوده است

انتخاب های کتاب سال تا این مرحله خوب بوده است

با وجود اینکه همه آثار نامزدان این جایزه را نخوانده ام ولی بر اساس نام نویسندگان آثار تصور می کنم وزارت ارشاد به انتخاب های خوبی رسیده است .

این منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد : اطلاع رسانی این جایزه بسیار ضعیف است و من تا قبل از این گفتگو از این انتخاب ها اطلاعی نداشتم .

دستغیب ادامه داد : عدم  اطلاع رسانی صحیح باعث می شود تا کم و کیف کار بر مخاطبان نامکشوف باقی بماند . همچنین باعث می شود تا دائما با اتفاقات غیر منتظره ای در این وادی روبرو شویم .

این محقق ادبی خاطرنشان کرد : از معیارهای بررسی و داوری ارشاد مطلع نیستم و داورها را هم نمی شناسم . ضمن اینکه متاسفانه همه کتاب ها را هم نخوانده ام و به همین دلیل نمی توانم حدس بزنم برگزیده نهایی چه اثری است . اما در کار نهادهای فرهنگی و دولتی محدودیت هایی است که ذائقه آنها را به سمت آثار قدما نزدیک می کند و همین امر باعث می شود تا نسبت به کارهای خلاقه نسل جدید بی اعتنا باشند .

وی یادآور شد : نفس این جایزه صحیح و پسندیده است ولی اگر در اجرا مشکل داشته باشد همه چیز به عهده خود ارشاد خواهد بود.

کد مطلب 441558

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