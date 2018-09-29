به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر شنبه در جشنواره جهادگران علم و فناوری اظهار داشت: در راستای توسعه علمی کشور و رسیدن به مرعیت علمی باید تلاش ویژه‌ای در سطح کشور صورت گیرد.

وی انواع علم را شامل علم تخصصی و علم توجهی عنوان کرد و ادامه داد: علوم توجهی نیازمند یک مدیریت است که متاسفانه ما در ایران و بلکه در دنیا از آن محروم هستیم و باید نگاه آمایشی به منظومه علم در سطح کشور صورت گیرد.

امام جمعه بوشهر بیان کرد:‌ علم، دانش و فناوری‌های تخصصی، علومی هستند که متخصصینی در این زمینه رشد کرده و متناسب با پژوهش‌ها و تحقیق‌های دانش بنیان، یا بر گزاره نظری آن می‌افزایند.

وی با بیان اینکه در عرصه علوم تجربی گزاره را به فن، فناوری و تولید محصول تبدیل می کنند، افزود: از ویژگی‌های علوم تخصصی این است که نگاه آن به فضای بیرونی و جغرافیای اجتماعی نیست بلکه تخصصی است که تفکر می‌کند و بر مبنای آن یا تولید می‌کند و یا بر تولید اضافه می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: علوم توجهی علومی است که در ساختار منظومه پیشرفت یک جامعه و نظام مورد نیاز جدی است و توجه نظام نیز به آن معطوف است.

وی اضافه کرد: در تزاحم بین ترجیح علوم تخصصی با توجهی، تقریبا تمام نظریه پردازان مدیریّت علم معتقدند که علوم توجهی مهم ترند چون علومی هستند که منظومه پیشرفت بر اساس آن ها صورت می گیرد.

جشنواره جهادگران علم و فناوری به همت معاونت جهاد علم و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار شد.

در ادامه این برنامه تفاهم نامه همکاری علمی بین سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و دکتر احمدی ریاست جهاد دانشگاهی استان بوشهر امضا شد که سرهنگ حمید خرم دل جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) به نمایندگی از سردار رزمجو در این مراسم به تبادل تفاهم نامه پرداخت.

در پایان این مراسم از تعدادی از مخترعین بسیجی و خانواده شهید عبدالرحمن یا علی مدد از شهدای علمی استان بوشهر تقدیر به عمل آمد.