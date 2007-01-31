اسکویی با "روزهای بی تقویم" به جشنواره فیلم فجر می آید

اسکویی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "در بخش مستند جشنواره فجر امسال شاهد نمایش فیلم های قابل توجهی خواهیم بود. به اعتقاد من، به تازگی اتفاقات خوبی در حوزه سینمای مستند افتاده و توجه جشنواره فجر و نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شهرداری تهران به سینمای مستند قابل توجه است. مستندسازان جوان مشغول ساخت و ارایه فیلم‌های خوبی شده‌اند."



وی خاطر نشان کرد: "در تلویزیون تهیه‌کنندگان خوبی همچون ارد عطارپور و فرشاد فرشته حکمت فیلم‌های خوبی در این حوزه تولید کرده‌اند. اگر در تلویزیون این امکان به وجود آید که فیلم‌های مستند بیشتری نمایش داده شود، ما سال‌های خوبی را در حوزه سینمای مستند پیش رو خواهیم داشت."



این مستندساز با اشاره به اینکه در راه تولید فیلم در این عرصه موانعی وجود دارد، توضیح داد: "هم‌اکنون مشکلا‌تی در زمینه تولید، پخش و عرضه فیلم‌های مستند وجود دارد که ما امیدواریم برنامه‌هایی تدوین شود تا عرضه فیلم‌های مستند ساماندهی شود و پشتیبانی خوبی از تولید این نوع آثار صورت بگیرد."



فیلم "روزهای بی تقویم" که مستندی 54 دقیقه ای است، به زندگی سه نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران می پردازد. اشکان اشکانی تصویربردار، لقمان خالدی تدوینگر، فرشید فرجی صدابردار، علی صمدپور آهنگساز، حسین مهدوی طراحی و میکس صدا، شهروز توکل مدیرتولید و دستیارکارگردان و مهرداد اسکویی تهیه کننده این فیلم هستند.