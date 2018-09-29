استانداردسازی تجهیزات آتش نشانی با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز شنبه در جمع آتش نشانان که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد:ما در بخشهای مختلف شهری، صنعتی و روستایی فعالیت های زیادی را مشاهده می کنیم که حتی خارج استان خدمات رسانی می شود که ارزشمند است.

وی افزود: افرادی که در این سازمان خدمت می کنند از زبده ترین افراد هستند که در رقابتهای جهانی توانستند رتبه پنجم را کسب کنندکه بیانگر توانمندی نیروهای استان است.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: بر اساس استانداردها برای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی لازم است و برای هر ۲۵۰۰ نفر یک آتش نشان باید باشد که در حال حاضر از این وضعیت فاصله داریم.

فرخزاد تصریح کرد:در روستاها ۱۹ خودروی امدادی داریم که با پراکندگی مراتع حدود ۱۱۰ دستگاه سنگین و نیمه سنگین در استان تامین شده که هنوز با استاندارد فاصله داریم.

وی یادآورشد: برخی دستگاههای اجرایی مانند اداره استاندارد باید بیشتر همکاری کنند تا برای نمونه یونولیت در ساخت و ساز خانه ها استفاده نشود و تولید یونولیت غیر استاندارد ممنوع شود و سازمان صنعت در توزیع نظارت کند.

فرخزاد گفت:الزام رعایت استاندارد در آسانسور مهم است تا پیشگیری کنیم و در ساختمانهای بلتد مرتبه باید آتش نشانی نظر دهد و در آموزش همگانی می توانیم بیشتر کار کنیم بویژه در روستاها آموزش بسیار مهم است.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداش: هم تجهیزات و هم نیروهای آتش نشانی در سابر حوزه ها استفاده نشود.