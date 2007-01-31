"یستردی" به سینما چهار می آید

به گزارش خبرنگار مهر، داریل روت در سال 2004 فیلم سینمایی "یستردی" را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش ساخت. در این فیلم کنت کامبولا، للتی کامالو، هریت لنابه، لیل ملاسه و کامیلا واکر بازی کردند. این فیلم محصول آفریقای جنوبی و 96 دقیقه است.

داستان این فیلم درباره زنی به نام یستردی است که در پی یک بیماری متوجه می شود مبتلا به ایدز است. شوهر یستردی که یک کارگر معدن مهاجر است، او را از خود می راند، در حالی که او ایدز را از همسرش گرفته است. تنها هدف یستردی این است که آن قدر زنده بماند تا ببیند بچه اش به مدرسه می رود. فیلم "یستردی" در سال 2004 نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بود و در جشنواره فیلم ونیز همان سال برنده جایزه Eiuc شد.

داریل روت متولد سال 1963 آفریقای جنوبی است. او از سال 1983 با فیلم "شهر خون" پا به عرصه فیلمسازی گذاشت." تا مرگ" 1993، "پوست دوم" 2000، "مخمصه ایمان" 2005 و "طعمه" 2007 از دیگر فیلم های اوست. فیلم به خاطر صحنه های خشن درجه R دارد. همچنین این اولین فیلمی است که به زبان آفریقایی زولو ساخته شده است. فیلم "یستردی" روز جمعه 13 بهمن ماه در برنامه سینما چهار پخش می شود.