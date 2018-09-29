۸۰۰ هزار نفر در شهرک های و نواحی صنعتی کشور مشغول به کار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس، محمدعلی عزیزمحمدی در جلسه شورای مدیران شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه تاکنون ۸۰۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور ایجاد شده است، گفت: مجوز ایجاد حدود ۱۰۰ شهرک صنعتی غیردولتی برای بخش خصوصی صادر شده است.
وی گفت: ارتقاء فناوری صنایع کوچک و متوسط در قالب شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، ایجاد مرکز مبادله فناوری با سایر کشورها (مانند مرکز مبادله با کره جنوبی)، احداث شهرکهای فناوری، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک از برنامه های حمایتی در حال انجام است .
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین حمایت از ارتقاء منابع انسانی صنایع کوچک و متوسط در قالب برگزاری دورههای آموزشی مدیریتی و مهارتی، برگزاری تورهای صنعتی، ایجاد مراکز آموزش هجوار کارگاهی ونیز توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و حمایت از توسعه بازارهای داخلی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط را از دیگر خدمات ارائه شده توسط این سازمان اعلام کرد.
وی گفت: برنامههای دیگری نظیر حضور در نمایشگاه، اعزام و دعوت از هیئت های تجاری، ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و برندهای مشترک نیزسوی این سازمان با هدف حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی انجام شده است .
عزیزمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه به هم رسانی صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: این سازمان از طریق توسعه خوشه های کسب وکارو استقرار نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) گامهای موثری در راستای پیوند صنایع کوچک و متوسط و بزرگ انجام داده است.
عزیزمحمدی، گفت: دشمنان در ۴۰ سال اخیر با اعمال تحریم ها، جنگ تحمیلی ۸ ساله و طراحی انواع توطئهها سعی در توقف حرکت عظیم انقلاب اسلامی داشته و دارند، اما هربار در نقشه های شوم خود ناکام ماندهاند.
وی وجود التهابات بازار را ناشی ازجنگ روانی دشمن در عرصه جنگ اقتصادی دانست و گفت: نباید به این فضای روانی که از سوی دشمن القا شده است، دامن زد و باید با همدلی، بر مشکلات فائق شویم.
عزیزمحمدی بر حمایت حداکثری از سرمایه گذاران و فعالان صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در این شرایط، پا به پای صنعتگران حرکت می کند و رفع مشکلات آنها در اولویت قراردارد.
معاون سازمان صنایع کوچک ایران گفت: پایش لحظهای وضعیت واحدهای صنعتی از مهمترین برنامههای این سازمان، بوده و با بررسی روزانه مشکلات و مسائل، سعی کرده و می کنیم که راهکارها و تدابیری برای حل آنها بیابیم و اجرا کنیم.
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