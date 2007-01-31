انقلاب اسلامی تداوم نهضت حسینی و پیروزی خون بر شمشیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در این بیانیه با اشاره به اهداف آزادی خواهانه و استقلال طلبانه انقلاب اسلامی آمده است: دین خواهی، خداباوری، ظلم ستیزی، نفی سلطه پذیری و تعمیق ارزش های والایی چون ولایت، حریت و عدالت آرمان هایی بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مردم انقلابی ایران آن را یکپارچه خواستار بودند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به تقارن ایام دهه فجر با ماه محرم آمده است: رمز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و قطع شاهرگ حیاتی آمریکا در منطقه خاورمیانه و مقاومت در برابر زیاده خواهی آنان پیروزی ملت ایران از قیام وانقلاب حسینی است.

در این بیانیه تصریح شده است: مردم، مسئولان ونیروهای مسلح نشان دادند در مقابل فشارهای فزاینده آمریکا و هم پیمانانش راهی جز مقاومت پایداری و دفاع از منابع امنیتی ملی، با الهام از شعار جاویدان "هیهات منا الذله" امام حسین (ع) انتخاب نخواهد کرد.

نیروهای مسلح و عاشورایی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از فرهنگ عاشورا اجازه نخواهند داد دشمنان و بدخواهان به اهداف شوم و پلیدشان دست پیدا کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شد: در بیست و هشتیمن بهار آزادی فرزندان برنا دل و برومند امام با حضور در پشت سر علمدار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی پاسدار حریم خون شهیدان و حافظ دستاوردهای سترگ آن هستند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دراجرای وصایای سیاسی، الهی امام خمینی (ره) و فرامین مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا متفخر است اعلام کند در بیست و هشتمین بهار آزادی صنایع دفاعی وزارت دفاع به عنوان صنایعی پویا و بومی در اوج اقتدار و خوداتکایی کلیه نیازمندی های نیروهای مسلح را طراحی تولید و در اختیار آنها قرار می دهد.

این بیانیه می افزاید:انقلاب اسلامی پیام آور صلح و دوستی است و قدرت دفاعی ایران در صیانت بدیع صلح و ثبات ایجاد شده است.

در پایان این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی از آحاد ملت انقلابی و همیشه در صحنه دعوت شده است با حضور حماسی و مشارکت خود در گرامیداشت برنامه های دهه فجر یکبار دیگر با آرمانهای امام راحل عظیم الشان و وصی شایسته اش حضرت آیت الله خامنه ای تجدید میثاق نمایند.