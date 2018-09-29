رقابت۵۰۰نخبه قرآنی درچهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دلاوری روز شنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: این قاریان و نخبه های قرآنی در دو گروه خواهران و برادران در رشته های مختلف شامل قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، دعا خوانی، تفسیر، معارف و... با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه مسابقات قرآن کریم کشور از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شده و بزرگترین رویداد تعلیمی قرآن در کشور به شمار می‌رود، بیان داشت: برادران در چهار گروه در هفته اول از دهم تا شانزدهم مهرماه به رقابت می پردازند و بعد از آن هم خواهران در مرحله دوم یعنی از شانزدهم تا بیست و سوم مسابقات خود را آغاز می‌ کنند.

دلاوری تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که در سال های گذشته در برگزاری مسابقات سراسری قرآن در دیگر استان های کشور به دست آمده، در این دوره تلاش کردیم تمامی برنامه ها در یک مکان متمرکز باشد که هم از اتلاف وقت برای شرکت‌ کنندگان جلوگیری شود و هم از هزینه های اضافی در چنین شرایط اقتصادی کاسته شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها و نهادها به خاطر احترام به قرآن کریم و اینکه خود را در این رویداد بزرگ سهیم کنند، مساعدت و همکاری های خود را به طور رایگان ارائه داده اند.

دلاوری با اشاره به اینکه برنامه های جنبی متنوع در ایام مسابقات تدارک دیده شده، بر پایی ۳۵ محفل انس با قرآن، ۲۵ کرسی تلاوت قرآن، برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای قرآنی در بیش از ۲۵ غرفه توسط دستگاه‌ها در جوار محل مسابقه، مسابقات پیامکی، رونمایی از کتاب سوره های سرخ با هدف معرفی ۶۳ شهید قرآنی استان مرکزی، برپایی محفل انس با قرآن با حضور ۷۰۰ دانش آموز در کانون امام علی (ع) با مشارکت آموزش و پرورش و... از جمله برنامه‌های متنوع جنبی در این ایام است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان داشت: تمام تلاش به کار گرفته شده تا افراد علاقمند حتی از دورترین روستاها برای شرکت در مسابقات حضور داشته باشند و از این فضای معنوی استفاده کنند. همچنین ۶۰ داور، داوری مسابقات را بر عهده دارند و ۷۰ نفر از اصحاب رسانه اخبار مسابقات را پوشش می دهند. برنامه با تشکیل کمیته های یازده گانه به طور مطلوب مدیریت می شود.