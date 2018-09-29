صادرات غیرنفتی ایران ۲۳میلیارد دلار شد/صادرات ۱۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی کشور منتشر شد. بر این اساس در شش ماهه نخست سال‌ جاری، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۵۶ میلیون و ۶۴۴ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان شهریورماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر، در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده است. واردات ایران در این مدت نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته ۹.۳۰ درصدی از نظر وزنی و ۱۱.۹۳ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران

براساس این گزارش، اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۰.۴۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۶۴ درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۸۶۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۷۲ درصد، متانول به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد بوده است.

در مدت مذکور ۳۰.۳۹ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۰.۴۶ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۹.۱۶ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

قطعات خودرو، مهم‌ترین کالای وارداتی ایران

همچنین اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش ۹۷۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۴۱ درصد، برنج به ارزش ۹۶۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۵ درصد، ذرت دامی به ارزش ۹۶۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۷۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۸ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۲۸۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۲۹ درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

این گزارش حاکی است که در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با ۴ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۴ درصد، عراق با ۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۷۴ درصد، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۵۷ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۶۶۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷.۲۲ درصد و هند با یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۳ درصد بوده‌اند.

عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

اما در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در شش ماه نخست سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۴.۸۰ درصد، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۲۴ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۴۶ درصد، هند با یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۱۹ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۲۹ درصد انجام شده است.