ساخت کوچکترین چیپ های جهان با استفاده از نانوترانزیستوها

به گزارش خبرگزاری مهر، میکروچیپ های جدید ساخته شده در شرکت Intel به لطف بهره گیری از ترانزیستوهایی که تنها 45 نانومتر عرض دارند از کاربردهای فراوانی در آینده دنیای دیجیتال برخوردار خواهند بود.

استفاده از ترانزیستورهای یاد شده، سرعت میکروچیپ های تولیدی این شرکت را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، این فناوری تا به حدی مورد توجه قرار گرفته است که شرکت بزرگی همچون IBM نیز از تمایل خود برای استفاده از این فناوری در تولید میکروچیپ های خود خبر داده است.

شرکت Intel اعلام کرده است که تولید انبوه این چیپ ها را از اواخر سال جاری میلادی در سه کارخانه مجهز آغاز خواهد کرد.