پل بهار در دهه فجر در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس احمد ابراهیمی مقدم در جمع خبر نگاران با بیان این مطلب افزود: این پل بر روی رودخانه کشف رود ساخته شده است .

وی با بیان اینکه این رودخانه در تمام طول سال آب دارد، اظهار داشت: از آنجا که رودخانه در مسیر راه ارتباطی روستاهای منطقه قرار گرفته که دارای تردد و ترافیک قابل توجهی است، متأسفانه در شرایط فعلی با جاری شدن هر سیلابی راه ارتباطی ساکنان منطقه قطع می شود.

ابراهیمی مقدم با بیان اینکه این پل دارای 6/7 متر عرض و 36 متر طول است، گفت: در ساخت این پل، دیوارهای هدایت آب به طول 150 متر ساخته شده است.

معاون راه روستایی اداراه کل راه وترابری خراسان رضوی ادامه داد: برای ساخت این پل 900 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان هزینه شده است و برای آسفالت مسیر احداث شده دو طرف پل نیاز به 500 میلیون ریال اعتبار دیگر می باشد.