اعلام آمادگی برخی روسای بازنشسته برای استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سید محمد شروین اسبقیان گفت: بعد از ابلاغ قانون منع بکار گیری بازنشستگان، چند نفر از روسای فدراسیون ها داوطلبانه با من تماس گرفتند و برای کناره گیری اعلام آمادگی کردند و اینکار نشانگر قانونمداری و احترام به تصمیمات کشور است.

وی ادامه داد: در هر شکل وزارت ورزش و جوانان مکلف به اجرای قانون است و بعد از استعفای روسای بازنشسته فدراسیون ها بلافاصله سرپرست را تعیین خواهیم کرد و در کوتاهترین زمان ممکن انتخابات ریاست فدراسیون برگزار می شود.

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون پنج انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی برگزار شده است و مطابق برنامه تا پایان نه انتخابات دیگر هم برگزار خواهد شد هر چند این تعداد با استعفای روسای بازنشسته فدراسیون ها ممکن است بیشتر شود.