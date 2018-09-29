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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

اسبقیان اعلام کرد:

اعلام آمادگی برخی روسای بازنشسته برای استعفا

اعلام آمادگی برخی روسای بازنشسته برای استعفا

به گفته مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، برخی روسای فدراسیون‌ها که مشمول قانون بازنشستگی می‌شوند برای استعفا اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سید محمد شروین اسبقیان گفت: بعد از ابلاغ قانون منع  بکار گیری بازنشستگان، چند نفر از روسای فدراسیون ها داوطلبانه با من تماس گرفتند و برای کناره گیری اعلام  آمادگی کردند و اینکار نشانگر قانونمداری و احترام به تصمیمات کشور است. 

وی ادامه داد: در هر شکل وزارت ورزش و جوانان مکلف به اجرای قانون است و بعد از استعفای روسای بازنشسته فدراسیون ها بلافاصله سرپرست را تعیین خواهیم کرد و در کوتاهترین زمان ممکن انتخابات ریاست فدراسیون برگزار می شود. 

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون پنج انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی برگزار شده است و مطابق برنامه تا پایان نه انتخابات دیگر هم برگزار خواهد شد هر چند این تعداد با استعفای روسای بازنشسته فدراسیون ها  ممکن است بیشتر شود.

کد مطلب 4415662
زینب حاجی حسینی

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